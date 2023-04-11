Как «Белая Русь» поможет не повторить 2020-й? Рассказал Олег Романов
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси, и Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение».
Юлия Бешанова, ведущая:
2020 год показал, что общество достаточно легко расшатать внешним воздействием, в том числе и внутренними посылами, которые исходили из деструктивных интернет-каналов. Есть ли какие-то рецепты, как не допустить этого раскола? Будет ли партия этому способствовать?
Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вся ситуация, наверное, в том, что 2020 год и стал тем триггером, когда на самом деле произошла консолидация общества, мы увидели, патриоты Беларуси, что из-за того, что мы спокойно работаем, что мы не так активно принимаем политическую часть в жизнь нашей страны, что может прийти какая-то группа недовольных и деструктивно настроенных людей и расшатать наше общество. Все то, что было сделано за 30 лет новейшей истории Беларуси. На мой взгляд, это явилось тем триггером. Мы консолидировались тогда, когда приехали 16 августа все поддержать нашего Президента на площади в Минске. Мы увидели, что мы должны создать политическую силу, то есть с того момента и началось более активное обсуждение, чтобы участвовать через своих представителей более активно в органах государственной власти.
Юлия Бешанова:
Еще до 2020 года многие говорили о том, что Беларусь – это аполитичная нация, у нас все хорошо. Сейчас насколько вы видите будет многочисленная партия? Насколько люди готовы принимать участие в партии, готовы к политически активной жизни?
Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я поддержу Александра Александровича в том, что 2020 год многое показал, что сейчас уединиться в своей приватной жизни, в семье, сказать, что меня это не касается, – это обречь себя на то, что твою жизнь будет строить кто-то извне. И не всегда эта внешняя сила будет строить твою жизнь так, как ты бы хотел, как должно. Хотел бы несколько слов сказать о том, как партия может принимать участие в политической жизни в плане недопущения условного 2020 года. Мое глубокое убеждение в том, что первоочередной задачей всех патриотических сил является работа с умами. Эта работа может происходить разным образом: через мероприятия, активности, через диалоговые площадки. Форматы могут и должны меняться, постоянно обновляться. Но замысел такой – формирование сознания. Дело в том, что экономических предпосылок, каких-то материальных невзгод, лишений у нас не было, которые могли бы подтолкнуть людей к революции, как это было в 2020 году. Это, скорее, искаженное восприятие действительности. Непонимание того, что реально происходит в нашем обществе, что происходит в мире. Если мы будем доносить истинные знания до людей, это может быть важным условием недопущения никаких кризисных явлений в нашем обществе. Второе условие решения этих проблем – это кадровая политика. Это выведение на значимые позиции в общественной жизни людей патриотичных, компетентных. Тех, которые могут и должны управлять процессами, делая это грамотно, в интересах нашей страны. Я думаю, что это не единственное условие, но если их соблюсти, это уже будет важный вклад в обеспечение устойчивости, стабильного развития, процветания нашей страны.
Александр Осенко о задачах «Белой Руси»: «Мы опора нашего Президента в достижении тех целей, какие он формирует». Подробности здесь.