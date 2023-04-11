Как «Белая Русь» поможет не повторить 2020-й? Рассказал Олег Романов

Юлия Бешанова, ведущая: 2020 год показал, что общество достаточно легко расшатать внешним воздействием, в том числе и внутренними посылами, которые исходили из деструктивных интернет-каналов. Есть ли какие-то рецепты, как не допустить этого раскола? Будет ли партия этому способствовать?

Александр Осенко, член Высшего политического совета Белорусской партии «Белая Русь», генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вся ситуация, наверное, в том, что 2020 год и стал тем триггером, когда на самом деле произошла консолидация общества, мы увидели, патриоты Беларуси, что из-за того, что мы спокойно работаем, что мы не так активно принимаем политическую часть в жизнь нашей страны, что может прийти какая-то группа недовольных и деструктивно настроенных людей и расшатать наше общество. Все то, что было сделано за 30 лет новейшей истории Беларуси. На мой взгляд, это явилось тем триггером. Мы консолидировались тогда, когда приехали 16 августа все поддержать нашего Президента на площади в Минске. Мы увидели, что мы должны создать политическую силу, то есть с того момента и началось более активное обсуждение, чтобы участвовать через своих представителей более активно в органах государственной власти.

Юлия Бешанова:

Еще до 2020 года многие говорили о том, что Беларусь – это аполитичная нация, у нас все хорошо. Сейчас насколько вы видите будет многочисленная партия? Насколько люди готовы принимать участие в партии, готовы к политически активной жизни?