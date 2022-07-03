Ярмарки, концерты и салют в 23:00. Какие мероприятия ждут минчан 3 июля?

Новости Беларуси. Заплатив за свободу и независимость миллионами жизней во время Великой Отечественной войны, мы как никакой другой народ умеем ценить и беречь мир и единство. Это 3 июля традиционно продемонстрируют во всех уголках Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поклонение памяти минувших поколений – обязательный пункт программы сегодняшних торжеств. Понятно, что не обойдется без массовых гуляний и увлекательных мероприятий.

Полина Королева, корреспондент:

Длина проспекта Независимости – 15 километров. По этой асфальтной ленте пройдет патриотическое шествие, финальной точкой станет площадь Победы. Здесь состоится возложения цветов к Вечному огню. Церемония считается официальным стартом праздника, так что уже с 10 часов начнется марафон воспоминаний, гордости и, конечно, благодарности.

В течение дня также пройдут тематические бесплатные экскурсии с посещением Художественной галереи Михаила Савицкого. В возрасте 20 лет ныне герой Беларуси воевал в рядах Красной армии, затем была череда, казалось бы, безнадежных недель в концлагерях. Савицкий пытался организовать побег, за что 17 дней просидел в тифозном бараке. Поэтому все сюжеты его картин подлинные и более, чем просто искренние. Экскурсия даст возможность увидеть войну глазами очевидца, который зафиксировал ужасную правду на века с помощью красок, кисти, таланта и тяжелых воспоминаний. Сбор экскурсионной группы состоится по адресу: Площадь Свободы, 2А.

Полина Королева:

По традиции площадка у Дворца спорта будет в числе основных точек сбора гостей и участников праздника. Уже в 12 часов здесь откроется ярмарка с находками белорусских ремесленников. «Сделано в Беларуси» – под таким названием отечественные производители выставят продукцию на прилавки.

Полина Королева:

На смену ярмарке поспешит караоке-батл. Репертуар сложен из военных песен и белорусской лирики. Минчане смогут почувствовать себя фронтовым артистом. Например, Любовью Орловой. Она не была музыкантом, но даже творческих людей война заставила выйти за рамки привычного. Орлова выступала по всей стране: не только на фронте, но также в колхозах, на промышленных предприятиях, в госпиталях перед раненными. Фашисты послали артистке букет роз с отравленными шипами, добились заражения крови женщины. Но врачи спасли, помогли выкарабкаться. Свою последнюю роль Орлова сыграла в 70 лет, то есть через 30 лет после окончания войны.

На противоположном берегу Свислочи, в Верхнем городе, также богатая программа. Это выступления народных коллективов и звезд белорусской эстрады. Например, Ирины Дорофеевой и ансамбля «Песняры». До шести часов вечера будет что посмотреть и кого послушать, а после мы советуем перемещаться в следующую точку.

Полина Королева:

Это площадка у стелы «Минск-город герой». С шести до восьми вечера здесь выступит группа «Хор Турецкого». А уже в девять часов начнется концертная программа «Споем гимн вместе». Участие примут творческие коллективы нашей страны, а также гости из России.