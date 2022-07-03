8 и 9 июля – дни особенно плодородные. Сверим работы в огороде с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 4 и 5 июля – идеальные дни для пасынкования томатов, а также укоренения усов клубники, полива и подкормки, рассказали в программе «Плюс-минус».
Рекомендованы также пересадка, обрезка и обильный полив растений. Это подходящее время для посадки многолетних цветов, а также для внесения минеральных органических удобрений.
6 и 7 июля подойдут для посева огурцов и посадки поздней картошки, а также посева на рассаду цветной капусты.
Что касается 8 и 9 июля, эти дни особенно плодородные. Можно сажать и пересаживать любые овощи и зелень. Удачное время для посадки однолетних и многолетних и клубневых цветов. Однако раны на растениях в эти дни долго заживают, поэтому не рекомендуется обрезать и пасынковать растения.