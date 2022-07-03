8 и 9 июля – дни особенно плодородные. Сверим работы в огороде с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 4 и 5 июля – идеальные дни для пасынкования томатов, а также укоренения усов клубники, полива и подкормки, рассказали в программе «Плюс-минус».

Рекомендованы также пересадка, обрезка и обильный полив растений. Это подходящее время для посадки многолетних цветов, а также для внесения минеральных органических удобрений.