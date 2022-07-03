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«Сила белорусов в правде, единстве и патриотизме». Лукашенко поздравил народ с Днём Независимости

03 июля 2022 05:25
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Новости Беларуси. Сердечные слова в честь праздника адресовал белорусам наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сила белорусов в правде, единстве и патриотизме». Лукашенко поздравил народ с Днём Независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три десятилетия белорусы успешно строят собственное суверенное государство. Нас вдохновляют пример героических предков, многовековая история, богатая культура и понимание того, что возможность свободно распоряжаться своей судьбой наивысшая ценность для любого народа. Белорусы, отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу, даже в самые сложные времена рассчитывали только на себя, строили благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи. И сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное экономическое и информационное давление, этот трудный опыт вновь востребован и актуален. Он дает нам уверенность, что мы справимся со всеми проблемами. Сила белорусов в правде, единстве и патриотизме. У нас есть родная страна, которой мы гордимся, есть армия, способная дать жесткий отпор любому агрессору, и народ-победитель, который помнит героев и ценит свободу. Именно поэтому мы смело и спокойно смотрим в будущее.

# День Независимости # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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