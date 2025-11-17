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«Оступился и потерял равновесие». История белоруса, который выпал из окна четвертого этажа и остался жив

17 ноября 2025 10:31
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Как выживают при нежданных травмах, несчастных случаях, при авариях и других чрезвычайных ситуациях, когда вроде бы от тебя ничего не зависит, наш герой о выживании знает не понаслышке, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

«Оступился и потерял равновесие». История белоруса, который выпал из окна четвертого этажа и остался жив-2

Дмитрий Корань, выжил после падения с высоты:
Я пришел домой, меня мама попросила поправить окно, была зима, я смельчак, открыл окно, стал на подоконник, взял молоток, понял, что я не дотянусь, нужно было стать в немного другое место. Так как была зима, было мокро, я оступился, в долю секунды потерял равновесие, упал с четвертого этажа. Упал я на бок, был сильный ушиб плеча, спины, ягодиц, разрыв правой доли печени, ушиб селезенки, сотрясение мозга, но ничего не сломал. Вызвали скорую.

Дмитрия в больницу доставили быстро. Возможно, помогли молитвы родных или сам Дмитрий, как говорят, родился в рубашке. Может быть, его ангел-хранитель постарался или в его роли выступил отец парня. В итоге у Дмитрия была обнаружена травма печени, внутреннее кровотечение, все закончилось благополучно. Что интересно, обретя фактически новую жизнь, Дмитрий пришел в сознание ровно в свой день рождения.

Подробности в видео.

# Необычное

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