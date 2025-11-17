В литовском Сейме обвинили власти страны за ситуацию с грузовиками на границе

Ответственность за ситуацию с застрявшими грузовиками на белорусско-литовской границе лежит на главе правительства Инге Ругинене, а также на министрах внутренних дел и транспорта. С таким громким заявлением выступила депутат парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, правительство должно было заранее предупредить о закрытии границы. В итоге заложниками необдуманного решения литовских властей стали тысячи граждан страны.

Виктория Чмилите-Нильсен, депутат литовского Сейма, председатель оппозиционного Движения либералов:

Столько ошибок и промахов совершает это правительство, что впору постоянно говорить об ответственности министров и самого премьер-министра. Но в данной ситуации я вижу ответственность как руководителей профильных министерств, так и самого премьер-министра за то, что они принимают решения, не уведомляя руководителей соответствующих секторов. Прежде чем предпринимать такие действия, ответственное правительство должно было предпринять очень простые и конкретные подготовительные шаги. Их просто не было сделано.