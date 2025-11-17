Почти 10 млн 900 тысяч тонн зерна с учётом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси

Почти 10 миллионов 900 тысяч тонн зерна с учетом рапса и кукурузы намолотили в Беларуси. Убрано 98 % площадей – это 2 миллиона 260 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лидерах Минская область, в центральном регионе собрано 2 миллиона 695 тысяч тонн урожая. В Брестской области – 2 миллиона 181 тысяча тонн. Замыкает тройку Гродненская область, где в закрома положили 2 миллиона 141 тысячу тонн.

Средняя урожайность зерна выше прошлогодней на 5,5 центнера с гектара и составляет более 43,5 центнера с гектара. Завершается в стране и уборка сахарной свеклы. Накопано 5 миллионов 822 тысячи тонн корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 51 центнер с гектара.