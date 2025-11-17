25 пострадавших, 13 погибли – в Эквадоре автобус вылетел с трассы и рухнул в овраг

13 человек погибли и 25 пострадали в крупной аварии в Эквадоре. Там автобус вылетел с дороги и рухнул в овраг. Машина несколько раз перевернулась и врезалась в постройку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб для проведения спасательной операции. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Сейчас выясняется, сколько точно пассажиров находилось в салоне в момент ДТП ,а также устанавливаются причины происшествия. По неподтвержденным данным, автобус съехал с дороги после столкновения с другим автомобилем.