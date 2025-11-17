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Орбан заявил, что отказался бы забрать Закарпатье, если бы Путин предложил

17 ноября 2025 10:43
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Орбан заявил, что отказался бы забрать Закарпатье, если бы Путин предложил-0

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не примет предложение России захватить Закарпатье, подчеркнув, что подобные авантюры обречены на провал. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что страна принадлежит к западной цивилизации, несмотря на свои восточные корни.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», – заявил Орбан.

Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что Будапешт стремится защитить регион, где проживают этнические венгры, поскольку транзит оружия через эту территорию может превратить его в военную цель.

Фото: pixabay

# Международная политика

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