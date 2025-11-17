Орбан заявил, что отказался бы забрать Закарпатье, если бы Путин предложил

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не примет предложение России захватить Закарпатье, подчеркнув, что подобные авантюры обречены на провал. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что страна принадлежит к западной цивилизации, несмотря на свои восточные корни.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», – заявил Орбан.

Ранее министр иностранных дел Петер Сийярто пояснил, что Будапешт стремится защитить регион, где проживают этнические венгры, поскольку транзит оружия через эту территорию может превратить его в военную цель.

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