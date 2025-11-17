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Может ли человек изменить свою судьбу? Мнение астролога

17 ноября 2025 10:36
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Многие уверены, что случайные травмы, болезни, аварии – это расплата за совершенные ошибки. Есть те, кто склонен к фатализму. Любое событие давно было предначертано этому человеку. То же самое касается и продолжительности жизни. Еще до зачатия ребенка определены не просто даты, а минуты и секунды его рождения и смерти. А вот то, что происходит между этими мгновениями, можно изменить, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Может ли человек изменить свою судьбу? Мнение астролога -2

Сюзанна Сацук, астролог, таролог:
Судьба человека – это что? Это та данность у человека, на которую он повлиять не может. У нас есть карта рождения. Мы повлиять не можем на то, где мы родились, в какой семье мы родились, у каких родителей мы родились. Это вот наша судьба. А все остальное, когда человек вырастает, он получает некий опыт, где-то спотыкается, где-то он получает какое-то удовольствие, уже исходя из того, какой опыт он получил, уже действует. И меняет свою, скажем так, дальнейшую судьбу. Каждый наш поступок – это наш определенный выбор, который имеет последствия в дальнейшем.

Подробности в видео.

# Необычное

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