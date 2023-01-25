В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины

Новости Беларуси. 25 января православные верующие вспоминают Святую мученицу Татьяну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день принято молиться раннехристианской мученице: просить ее об успехах в учении, просвещении, делать добрые дела и помогать нуждающимся. И, конечно, поздравлять всех, кто наречен именем Татьяна с именинами. В современный мир пришла и еще одна традиция: делать рейтинги самых знаменитых Татьян. С каждым годом появляются новые герои, но вот литературный персонаж Пушкина Татьяна Ларина традиционно занимает лидирующие позиции. Разыскать людей, которые сегодня носят имена героев известного романа, решила Татьяна Сидоренко.

Город Гродно. Детская центральная городская поликлиника. Главный врач – Евгений Онегин. Потомственный доктор. Хранитель имени персонажа романа Пушкина. Совпадение? Нет. У каждого члена семьи классический роман в стихах – настольная книга.

Евгений Онегин, главный врач детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:

Удивительно было бы, если бы меня с фамилией Онегин назвали бы Димой, Артемом или еще как-то. Поэтому вопросов, наверное, не возникало у меня. И отец у меня Женя, у меня двоюродный брат есть Женя. Тем более родители у меня тоже медики, с учетом образования было сразу принято решение, наверное. У меня сын есть младший, тоже вопросов не возникало, как его назвать.

Страницы романа перечитывал с детства. Понимал, что имя звучное, но перекладывать на себя характеристику героя не хочет. Тщеславие, эгоизм и легкомысленность персонажа Пушкина идут вразрез с ответственностью, милосердием и профессионализмом героя нашего времени.

Евгений Онегин:

В первую очередь я доктор, доктор я уже не в первом поколении. Поэтому праздности в нашей жизни нет, вот такие не серые будни, интересные. Работаем мы семь дней в неделю 24 часа в сутки. Поэтому в работе, люблю свою работу.

Любит вспоминать и курьезные ситуации, которые сопровождают Евгения Евгеньевича в связи с его звучным именем. Таковых немало, и каждая вызывает улыбку на лице.

Евгений Онегин:

Меня все время путают или с Пушкиным, или с Есениным почему-то. Хотя и один, и второй – это поэты, а я все-таки герой романа. Очень много кто просит стишок рассказать, опять же, думая, что Онегин сочинял. К сожалению, нет. Это Пушкин сочинял. Таких ситуаций, наверное, очень много.

А вот ситуация, при которой Евгений Онегин встретился бы с Татьяной Лариной, в его жизни не случилась. Супруге Светлане пишет романтические признания. Хотя сама идея познакомиться с современной Т. Лариной интересна. Евгений Онегин:

Хотелось бы все-таки эту Татьяну Ларину увидеть, которая там тоже участвовала.

Итак, она звалась Татьяна. Город Могилев. Директор областной телерадиокомпании. Энергичная, целеустремленная Татьяна Ларина отнюдь не дика, печальна и молчалива... Звучную фамилию считает даром, а свой жизненный роман пишет самостоятельно.

Татьяна Ларина, директор телерадиокомпании «Могилев»:

Эта фамилия досталась мне от дедушки. Он туляк, после Великой Отечественной войны приехал в Минск восстанавливать Беларусь. И привез оттуда с собой эту замечательную фамилию, которая мне через него, через папу передалась и которую я с гордостью ношу. Так что мне повезло.

Почерк Татьяны Лариной размашистый. В современном мире не до лирики, хоть иногда хочется окунуться в тихий мир своей тезки, а тем паче чтобы подрастающая молодежь знакомилась с классикой русской литературы.

Татьяна Ларина:

Татьяна Ларина – это тоже своего рода такой посыл, чтобы люди знали творчество замечательного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Не прозябать, а действовать. Жизненные принципы Татьяны Александровны кардинально отличаются от настроя героини Пушкина. Неудивительно, что именно Ларина в этом году получила звание «Человек года Могилевщины». В очередной раз доказав: не имя красит человека, а человек – имя.

Татьяна Ларина:

Фамилию Татьяны Лариной сделал знаменитой Александр Сергеевич Пушкин. Точно так же и за фамилией Татьяна Ларина, директор телерадиокомпании «Могилев», человек года, стоит коллектив, опираясь на который я достигла таких высот.