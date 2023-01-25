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В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины

25 января 2023 15:02
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Новости Беларуси. 25 января православные верующие вспоминают Святую мученицу Татьяну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день принято молиться раннехристианской мученице: просить ее об успехах в учении, просвещении, делать добрые дела и помогать нуждающимся. И, конечно, поздравлять всех, кто наречен именем Татьяна с именинами. В современный мир пришла и еще одна традиция: делать рейтинги самых знаменитых Татьян. С каждым годом появляются новые герои, но вот литературный персонаж Пушкина Татьяна Ларина традиционно занимает лидирующие позиции.

Разыскать людей, которые сегодня носят имена героев известного романа, решила Татьяна Сидоренко.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-1

Город Гродно. Детская центральная городская поликлиника. Главный врач – Евгений Онегин. Потомственный доктор. Хранитель имени персонажа романа Пушкина. Совпадение? Нет. У каждого члена семьи классический роман в стихах – настольная книга.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-4

Евгений Онегин, главный врач детской центральной городской клинической поликлиники Гродно:
Удивительно было бы, если бы меня с фамилией Онегин назвали бы Димой, Артемом или еще как-то. Поэтому вопросов, наверное, не возникало у меня. И отец у меня Женя, у меня двоюродный брат есть Женя. Тем более родители у меня тоже медики, с учетом образования было сразу принято решение, наверное. У меня сын есть младший, тоже вопросов не возникало, как его назвать.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-7

Страницы романа перечитывал с детства. Понимал, что имя звучное, но перекладывать на себя характеристику героя не хочет. Тщеславие, эгоизм и легкомысленность персонажа Пушкина идут вразрез с ответственностью, милосердием и профессионализмом героя нашего времени.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-10

Евгений Онегин:
В первую очередь я доктор, доктор я уже не в первом поколении. Поэтому праздности в нашей жизни нет, вот такие не серые будни, интересные. Работаем мы семь дней в неделю 24 часа в сутки. Поэтому в работе, люблю свою работу.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-13

Любит вспоминать и курьезные ситуации, которые сопровождают Евгения Евгеньевича в связи с его звучным именем. Таковых немало, и каждая вызывает улыбку на лице.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-16

Евгений Онегин:
Меня все время путают или с Пушкиным, или с Есениным почему-то. Хотя и один, и второй – это поэты, а я все-таки герой романа. Очень много кто просит стишок рассказать, опять же, думая, что Онегин сочинял. К сожалению, нет. Это Пушкин сочинял. Таких ситуаций, наверное, очень много.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-19

А вот ситуация, при которой Евгений Онегин встретился бы с Татьяной Лариной, в его жизни не случилась. Супруге Светлане пишет романтические признания. Хотя сама идея познакомиться с современной Т. Лариной интересна.

Евгений Онегин:
Хотелось бы все-таки эту Татьяну Ларину увидеть, которая там тоже участвовала.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-22

Итак, она звалась Татьяна. Город Могилев. Директор областной телерадиокомпании. Энергичная, целеустремленная Татьяна Ларина отнюдь не дика, печальна и молчалива... Звучную фамилию считает даром, а свой жизненный роман пишет самостоятельно.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-25

Татьяна Ларина, директор телерадиокомпании «Могилев»:
Эта фамилия досталась мне от дедушки. Он туляк, после Великой Отечественной войны приехал в Минск восстанавливать Беларусь. И привез оттуда с собой эту замечательную фамилию, которая мне через него, через папу передалась и которую я с гордостью ношу. Так что мне повезло.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-28

Почерк Татьяны Лариной размашистый. В современном мире не до лирики, хоть иногда хочется окунуться в тихий мир своей тезки, а тем паче чтобы подрастающая молодежь знакомилась с классикой русской литературы.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-31

Татьяна Ларина:
Татьяна Ларина – это тоже своего рода такой посыл, чтобы люди знали творчество замечательного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-34

Не прозябать, а действовать. Жизненные принципы Татьяны Александровны кардинально отличаются от настроя героини Пушкина. Неудивительно, что именно Ларина в этом году получила звание «Человек года Могилевщины». В очередной раз доказав: не имя красит человека, а человек – имя.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-37

Татьяна Ларина:
Фамилию Татьяны Лариной сделал знаменитой Александр Сергеевич Пушкин. Точно так же и за фамилией Татьяна Ларина, директор телерадиокомпании «Могилев», человек года, стоит коллектив, опираясь на который я достигла таких высот.

В Беларуси нашлись Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Он – врач, она – человек года Могилёвщины-40

К слову, из воспоминаний литературоведов Пушкин главной героине своего произведения хотел дать другое имя. Как писал позже, «Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно освятим». Не прогадал. И спустя два века Татьяна Ларина и Евгений Онегин – «герои нашего времени».

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