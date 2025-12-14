Акцент – на восточное направление! Какие пути для продвижения своих товаров выбирает Беларусь?

Беларусь – это проводник на более глобальные мировые рынки. К примеру, ШОС, БРИКС и ЕАЭС. На неделе белорусский премьер заявил, что Мьянма, Никарагуа и Венесуэла подали заявки на получение статуса наблюдателей при Евразийском экономическом союзе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В целом, объединению нужно присматриваться к Азии и Африки, искать там новых партнеров.

Проработка новых логистических маршрутов ведется постоянно. Мера, можно сказать, вынужденная. Санкции отрезали Беларусь от прежде используемых экспортных путей. Но даже в этих условиях мы смогли сформировать новый транспортно-логистический каркас – переориентировать наши потоки на другие направления. К примеру, вместо портов в Литве и Латвии – на российские. Навигационные пломбы – на защите экспорта! Как опыт Беларуси изменит систему таможенного транзита в ЕАЭС?

Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Конечно, основные транспортные коридоры, которые мы используем, связаны с Российской Федерацией. Это и морские порты, это и Северный морской путь, это выходы на Китай через Монголию напрямую на Китай, и другие маршруты, которые нам предоставляют возможность использовать Россия.

Сформирован также новый транспортно-логистический каркас перевозок белорусского экспорта в рамках маршрутов «Восток – Запад» и «Север – Юг». Речь здесь в первую очередь о железнодорожном сообщении. Так, взяли курс на Иран. Ускоренный железнодорожный контейнерный маршрут в эту страну отныне проходит через территорию четырех стран: Беларуси, России, Казахстана и Туркменистана. Общее время в пути составит до 15 суток.

Дальше – больше. Открыт в декабре и сервис по отправке контейнерных поездов со сборным грузом до Турции через Новороссийск. Турецкий порт Гебзе – важный логистический и промышленный центр, который обслуживает как международное судоходство, так и местную торговлю, а еще играет значительную роль в транзите между Европой и Азией. Сергей Томашов:

Поскольку мы сейчас решаем амбициозные задачи освоения дальней дуги, стран Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, то, соответственно, и уровень решаемых задач по транспортировке товаров, конечно, очень высокий.