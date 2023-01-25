«Вообще никаких признаков не подавал». Как спасали тонущего рыбака в Вилейке

Новости Беларуси. Вилейские спасатели усилили контроль за любителями зимней рыбалки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поводом стал недавний случай вблизи деревни Чижевичи, когда сотрудники ОСВОД достали из воды тонущего рыбака. К счастью, инцидент закончился благополучно. Наш корреспондент Алеся Иванова отправилась на место происшествия.

Вилейское водохранилище – крупнейший искусственный водоем Беларуси и, пожалуй, самое излюбленное место рыбаков. Ежедневно здесь можно увидеть сотни так называемых ловцов. А в выходные эта цифра переваливает за тысячу. Однако не для каждого увлекательное занятие заканчивается благополучно. Тому пример недавний случай.

Алеся Иванова, корреспондент:

Сейчас мы находимся на одном из излюбленных мест рыбаков – на Вилейском водохранилище вблизи деревни Чижевичи. Именно здесь буквально пару дней назад под лед провалился очередной любитель рыбалки. В ледяной воде 60-летний мужчина провел около 10 минут. К счастью для рыбака, спасатели прибыли вовремя.

Егор Ровдо, начальник Вилейской спасательной станции:

Рыбаки, находящиеся в палатке, расстояние где-то метров 200-300, наверное, услышали крики о помощи, о том, что человек тонет.