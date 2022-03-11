«Одно и то же слово немного по-другому говорили». Кто такие полешуки и почему их язык может не понять даже земляк?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Но для болотистых территорий характерна неурожайность зыбкой топи, нехватка продуктивных земель, на которых непросто построить что-то надежное. Это, конечно, не могло не отложиться на характере и образе жизни полешуков. А кто такие полешуки?

Алексей Маринич, директор Государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:

Люди, которые поле шукали и искали поле среди болот, земель этих. Светлана Цилимова, ведущий научный сотрудник учреждения культуры «Музей Белорусского Полесья»:

Когда-то жителей Полесья называли еще полесскими индейцами, не полешуками, а полесскими индейцами. Возможно, потому, что полешуки осваивали непроходимые болотистые полесские земли.

Сами полешуки считают, что Полесье – особенный край. Это место с таинственными и непредсказуемыми болотами с невообразимой красотой и величием. И, конечно, отдаленность полесских деревень от других местечек и отрезанность болотами сформировали в этом регионе свою неповторимость и индивидуальность.

Светлана Цилимова:

Полесье всегда было своей отдельной территорией, и даже язык был свой на Полесье. А вообще даже на Полесье было несколько диалектов. Если образно говорить, то полесский язык, так называемая трасянка – это как смесь белорусского, русского, украинского и польского языков.

И даже на сравнительно небольшой территории белорусского Полесья сформировался не один говор, а несколько. Светлана Цилимова:

И даже бывало такое, когда в соседних деревнях одно и то же приспособление, одно и то же слово немного по-другому говорили. Люди, которые свободно, мы все, белорусы, знаем свою родную мову, но люди, которые могут свободно общаться на белорусском языке, не каждое слово поймут с диалекта полесского.

Побывать в этой местности стоит и только ради того, чтобы услышать уникальное аутентичное полесское пение местных жителей. Жизнь в белорусских деревнях и хуторах идет. И местные жители продолжают создавать настроение себе и другим, учиться чему-то новому и радоваться каждому дню.