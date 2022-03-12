«130 тысяч гектаров – и ни одного населённого пункта». Чем особенны Ольманские болота?

Беларусь – страна с уникальной природой. Она по праву считается легкими Европы, потому что является единственным местом, в котором остались естественно возобновляемые болотные массивы. Водно-болотные угодья играют важную роль в развитии человечества. А на заболоченных территориях живет более миллиарда людей. Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Ледниковый период оставил на месте сегодняшнего Полесья большие водные массы, которые на протяжении многих тысяч лет подсыхали, превращаясь в болота. И теперь самая высокая концентрация болот в Беларуси – на территории Полесской низменности. А до мелиорации Полесье состояло практически полностью из лесов и болот. Здесь местные жители научились ходить через опасную трясину, использовать природные ресурсы водно-болотных угодий, выращивать и сохранять урожай.

Самые древние болота Беларуси – полесские. Их возраст – около 11 тысяч лет. Поддубичи, они же Ольманские болота, первые среди самых больших болот Беларуси.

Алексей Маринич, директор государственного природоохранного учреждения «Заказники республиканского значения «Средняя Припять» и «Ольманские Болота»:

Ольманские болота самые крупные в Европе, это такие болота, как болото «Красное» и болото «Гало». Единственная территория, которая занимает и внутри ни одного населенного пункта. Есть же и острова на болотах. Но самое главное, что 130 тысяч гектаров – и ни одного населенного пункта.

Ольманские болота занимают территорию сразу четырех районов – Столинского, Житковичского, Пинского и Лунинецкого. Алексей Маринич:

Болота, леса наши, которые в основном в Столинском районе, и во время войны защищали население, потому что люди уходили, у многих деревни спалили, и все находились в этих болотах, скрывались.

С одной стороны, болото для местного населения было опасной, неизведанной территорией, а с другой – местом, где можно было укрыться от врагов и найти пропитание. Эти места навсегда стали настоящим спасением даже в самые трудные времена.