«Я знал все её тайны». Кому Ирина Смольская могла рассказать о личных проблемах?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Мне кажется, Ирина, судя по тому, что вы о ней рассказываете, никогда не терялась, она держала связь с людьми на протяжении долгих лет, с кем ей действительно было комфортно общаться, кого она искренне любила и ценила. Пример тому – Оксана, Даниил, и Игорь, и Владимир. Ведь вы до последнего дня были на связи.

Какой запомнили Ирину Смольскую друзья, родственники и коллеги? О певице, ведущей и нашей коллеге в ток-шоу «Точки над i» .

Владимир Ухтинский, певец, близкий друг:

Так тоже сказать нельзя. Ирина не то что ко всем. Но если она уже дружила, тут уже без остатка. Правильно сказал Игорь. Стоило ему позвонить, неважно во сколько, она брала такси – и туда.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вы говорите о ней как о человеке, который был всегда с вами рядом. Но когда ей было плохо, она вам вообще рассказывала, посвящала в свои личные проблемы?

Владимир Ухтинский:

Она же ничего и не скажет, когда ей плохо.

Игорь Аксюта, певец, композитор:

Мы с ней очень много раз ездили на дачу. Я знал все ее тайны. Я, наверное, был для нее единственным родным человеком.

Екатерина Забенько:

Ее судьбу можно назвать в чем-то трагичной?