Пройти вслепую по канату и удержаться на хоботе слона. В Белгосцирке новая шоу-программа

Новости Беларуси. Пройти вслепую по канату и удержаться на хоботе слона. В Белгосцирке презентовали новую шоу-программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрелищных и волнующих номеров предостаточно: это и воздушная гимнастка на трапеции, и акробаты с диаболо, на подкидной доске, которые буквально замирают в воздухе. Поражает и то, насколько легко и грациозно медведи, обезьяны, лошади, гуси и даже слон выполняют любые команды дрессировщиков.

Андрей Теплыгин, дрессировщик:

Это наша артистка. Ее зовут Кузина, мы ее сокращенно зовем Кузя. Она у нас гиперактивная, из всех самая-самая активная. На, вот орех. Готовились, это долгий процесс. Несмотря на то что в манеже это происходит буквально 5-7 минут, на подготовку уходят года, без преувеличения.

Витаутас Григалюнас, художественный руководитель Белгосцирка:

Самое удивительное в этой программе – это слон, конечно же, слон, которого мы очень давно искали, потому что в нашем цирке слона такого уровня не было очень давно. Вокруг этого персонажа, слона, вертится вообще вся программа, то есть весь сюжет построен вокруг прибытия этого слона. Я надеюсь, что зрители переживают, когда же он появится, этот слон, появится ли вообще. Конечно, появится, потому что цирк – это всегда чудо, которое заканчивается всегда очень хорошо.