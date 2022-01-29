Погода будет ветреной и неустойчивой. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на первую неделю февраля

Погода на неделе выдалась преимущественно снежной, без крепких морозов. По западу и юго-западу страны с дождями, рассказали в программе «Плюс-минус». Не обошлось без тумана и гололеда. В среднем температура по стране варьировалась от -2 до +3 °С. Такой погодный расклад определили атмосферные фронты.
Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе?
Капризной и неустойчивой будет погода на предстоящей рабочей неделе. Североатлантические циклоны и атмосферные фронты принесут в Беларусь мокрый снег и дождь.
В понедельник, 31 января, сохранится ветреная погода. Временами ожидается снег, местами метель. На отдельных участках дорог возможна гололедица. В ночные часы прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от -1 до -8 °С, днем от 0 до -6 °С.
Во вторник, 1 февраля, местами по стране пройдет кратковременный снег. Температура воздуха ночью составит от -3 до -10 °С, днем от -1 до -7 °С.
В Мадриде +15°C, в Москве -3°C. О погоде в Европе на неделю с 31 января по 6 февраля читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.