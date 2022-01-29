Погода будет ветреной и неустойчивой. Прогноз синоптиков по областям Беларуси на первую неделю февраля

Погода на неделе выдалась преимущественно снежной, без крепких морозов. По западу и юго-западу страны с дождями, рассказали в программе «Плюс-минус». Не обошлось без тумана и гололеда. В среднем температура по стране варьировалась от -2 до +3 °С. Такой погодный расклад определили атмосферные фронты.

Ну а какой же погоды ждать белорусам на предстоящей неделе?

Капризной и неустойчивой будет погода на предстоящей рабочей неделе. Североатлантические циклоны и атмосферные фронты принесут в Беларусь мокрый снег и дождь.