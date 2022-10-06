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140 тысяч сеянцев сосны высадили в Любанском лесхозе

06 октября 2022 16:02
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Новости Беларуси. В Любанском лесхозе высадили свыше 140 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В основном хвойные и лиственные деревья – по уникальной финской технологии.

140 тысяч сеянцев сосны высадили в Любанском лесхозе-1

Упор на сохранение лесного фонда. В питомнике есть автоматизированные теплицы и система полива. Саженцы выращивают с закрытой корневой системой с улучшенными семенами. Весной 2023-го молодыми деревьями планируют засеять 4 500 гектаров зеленого массива. Кстати, в Любанском лесхозе выращивают разные сеянцы лесообразующих пород: это сосна, дуб, ель, лиственница и ясень.

140 тысяч сеянцев сосны высадили в Любанском лесхозе-4

Валентина Скрыган, начальник питомника Любанского лесхоза:
Мы выращиваем с закрытой корневой системой не только сосну, но и ель и дуб. С конца мая был высев. До августа эти кассеты находятся в теплицах со специальным поливом. Естественно, проводятся разные подкормки, прополки, обработки от болезней. Сейчас проходит время закаливания. Уменьшаются поливы в это время, и сеянец больше адаптируется к естественным условиям. Весной следующего года начнется высадка в лесах.

140 тысяч сеянцев сосны высадили в Любанском лесхозе-7

Также в питомнике разводят декоративные растения. Это свыше 230 тысяч насаждений. Есть разные породы – более 100 сортов. В скором времени растения станут украшением улиц, парков района, также поступят в продажу и для населения.

# Озеленение # общество # Валентина Скрыган # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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