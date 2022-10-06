140 тысяч сеянцев сосны высадили в Любанском лесхозе

Новости Беларуси. В Любанском лесхозе высадили свыше 140 тысяч сеянцев сосны обыкновенной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В основном хвойные и лиственные деревья – по уникальной финской технологии.

Упор на сохранение лесного фонда. В питомнике есть автоматизированные теплицы и система полива. Саженцы выращивают с закрытой корневой системой с улучшенными семенами. Весной 2023-го молодыми деревьями планируют засеять 4 500 гектаров зеленого массива. Кстати, в Любанском лесхозе выращивают разные сеянцы лесообразующих пород: это сосна, дуб, ель, лиственница и ясень.

Валентина Скрыган, начальник питомника Любанского лесхоза:

Мы выращиваем с закрытой корневой системой не только сосну, но и ель и дуб. С конца мая был высев. До августа эти кассеты находятся в теплицах со специальным поливом. Естественно, проводятся разные подкормки, прополки, обработки от болезней. Сейчас проходит время закаливания. Уменьшаются поливы в это время, и сеянец больше адаптируется к естественным условиям. Весной следующего года начнется высадка в лесах.