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Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»

06 мая 2021 19:11
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Новости Беларуси. В Гродно подвели итоги марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»-1

В финальном этапе соревнования приняли участие 13 студенческих команд из разных вузов страны. Программа включала сразу несколько конкурсов – для победы марафонцам предлагалось продемонстрировать спортивные навыки, творческие, а также интеллектуальные способности. На первом месте – команда Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Гран-при завоевала команда из гродненского университета имени Янки Купалы.

Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»-4

Я здесь уже второй раз. Гродно принимает нас очень хорошо, всегда очень интересно, весело. Постоянно прыгаем, бегаем, печем хлеб, поем, скворечники строим, занимаемся разной деятельностью, стараемся не унывать и бодро двигаться вперед.

Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»-7

Мы как раз почувствовали друг друга полноценной не то что командой – мы почувствовали себя семьей. И это позволило сплотить не только наш университет, но и почувствовать связь между другими университетами.

Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Молодежная политика в центре внимания всех органов государственной власти, Совета Республики, депутатского корпуса. Молодежь – это перспектива наша, это наше будущее. И сегодня сказать, что у молодежи впереди дела – нет, они уже сегодня у нее.

Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»-13

Марафон, который объединяет студентов со всех регионов страны, Гродно принимает уже в четвертый раз. Примечательно, что в 2021 году – в статусе молодежной столицы Беларуси.

# «Гродно – молодёжная столица Беларуси-2021» # общество # Виктор Лискович # Фотофакт

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