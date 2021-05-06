Виктор Лискович на финале марафона в Гродно: «Молодёжь – это перспектива наша, это наше будущее»

Новости Беларуси. В Гродно подвели итоги марафона «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном этапе соревнования приняли участие 13 студенческих команд из разных вузов страны. Программа включала сразу несколько конкурсов – для победы марафонцам предлагалось продемонстрировать спортивные навыки, творческие, а также интеллектуальные способности. На первом месте – команда Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Гран-при завоевала команда из гродненского университета имени Янки Купалы.

Я здесь уже второй раз. Гродно принимает нас очень хорошо, всегда очень интересно, весело. Постоянно прыгаем, бегаем, печем хлеб, поем, скворечники строим, занимаемся разной деятельностью, стараемся не унывать и бодро двигаться вперед.

Мы как раз почувствовали друг друга полноценной не то что командой – мы почувствовали себя семьей. И это позволило сплотить не только наш университет, но и почувствовать связь между другими университетами.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Молодежная политика в центре внимания всех органов государственной власти, Совета Республики, депутатского корпуса. Молодежь – это перспектива наша, это наше будущее. И сегодня сказать, что у молодежи впереди дела – нет, они уже сегодня у нее.