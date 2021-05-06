Дорога памяти. Байкеры из Словакии привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата

Новости Беларуси. Словацкие мотоциклисты 6 мая привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их дорога памяти из Москвы на Родину пролегает через мемориальные комплексы нашей страны.

В знак благодарности и уважения павшим солдатам Великой Отечественной войны у монумента Победы руководитель движения оставил зажженную лампадку. Более 250 таких же лягут у братских могил и памятников в городах Словакии. Подвиг погибших воинов почтили минутой молчания.

В преддверии 76-й годовщины Победы такие акции приобретают особое значение. На словацкую землю сегодня передали фотографию одного из бойцов, который освобождал ее в годы войны.