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Дорога памяти. Байкеры из Словакии привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата

06 мая 2021 19:48
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Новости Беларуси. Словацкие мотоциклисты 6 мая привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их дорога памяти из Москвы на Родину пролегает через мемориальные комплексы нашей страны.

Дорога памяти. Байкеры из Словакии привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата-1

В знак благодарности и уважения павшим солдатам Великой Отечественной войны у монумента Победы руководитель движения оставил зажженную лампадку. Более 250 таких же лягут у братских могил и памятников в городах Словакии. Подвиг погибших воинов почтили минутой молчания.

В преддверии 76-й годовщины Победы такие акции приобретают особое значение. На словацкую землю сегодня передали фотографию одного из бойцов, который освобождал ее в годы войны.

Дорога памяти. Байкеры из Словакии привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата-4

Алекса Матуш, руководитель группы гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии»:
Мы хотим сказать всем, что мы не забываем. У нас есть акция, имя которой «Дорога свободы». Это для всех героев Великой Отечественной войны, героев Словацкого народного восстания. Мы в Словакии тоже ремонтируем памятники Великой Отечественной войны и смотрим, где советские солдаты погибли, и сделаем все, что нужно сделать.

«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев

Дорога памяти. Байкеры из Словакии привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата-7

Представители гражданского объединения на протяжении 12 лет посещают памятники Великой Победы в разных городах. Утром байкеры также побывали в Хатыни, впереди – Брестская крепость.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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