Дорога памяти. Байкеры из Словакии привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата
Новости Беларуси. Словацкие мотоциклисты 6 мая привезли в Минск частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их дорога памяти из Москвы на Родину пролегает через мемориальные комплексы нашей страны.
В знак благодарности и уважения павшим солдатам Великой Отечественной войны у монумента Победы руководитель движения оставил зажженную лампадку. Более 250 таких же лягут у братских могил и памятников в городах Словакии. Подвиг погибших воинов почтили минутой молчания.
В преддверии 76-й годовщины Победы такие акции приобретают особое значение. На словацкую землю сегодня передали фотографию одного из бойцов, который освобождал ее в годы войны.
Алекса Матуш, руководитель группы гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии»:
Мы хотим сказать всем, что мы не забываем. У нас есть акция, имя которой «Дорога свободы». Это для всех героев Великой Отечественной войны, героев Словацкого народного восстания. Мы в Словакии тоже ремонтируем памятники Великой Отечественной войны и смотрим, где советские солдаты погибли, и сделаем все, что нужно сделать.
«Честь и обязанность каждого человека прийти на эти памятные места». У Кургана Славы почтили минутой молчания память героев
Представители гражданского объединения на протяжении 12 лет посещают памятники Великой Победы в разных городах. Утром байкеры также побывали в Хатыни, впереди – Брестская крепость.