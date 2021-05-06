«Первым делом поеду к маме и подарю ей цветы». Вот что рассказывают солдаты, которым четыре дня до дембеля

Новости Беларуси. Чеканный шаг и слаженность движений до автоматизма. 100 солдат роты почетного караула уже совсем скоро переступят порог своей воинской части и отправятся по домам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиции и секреты виртуозов строевого шага в репортаже Вероники Кудринецкой. Рядовой Комар, сержант Баборик, ефрейтор Клинчук. Казалось бы, еще вчера они были новобранцами и давали клятву на верность Родине. А сегодня их, возмужавших солдат, в торжественной обстановке увольняют в запас. 100 курсантов Минской военной комендатуры уходят на дембель.

Глеб Малофей, заместитель командира роты почетного караула по идеологической работе Минской военной комендатуры:

10 мая у нас военнослужащие увольняются в запас и, следовательно, 14 мая у нас уже новое пополнение. Для прохождения службы в роте почетного караула у нас параметры, утвержденные Президентом Республики Беларусь. Это рост от 185 до 195 сантиметров, также военнослужащий должен обладать первой группой годности и иметь безупречное прошлое.

На плацу ступает, чеканя шаг, рота почетного караула. Только вместо строевых команд слышен оркестр и голос командующего, который озвучивает приказ о присвоении воинских званий и зачитывает фамилии лучших из лучших. Рота маневрирует, собирается в стройное каре – время замирает. Взмах белых перчаток – и единым движением вскинуты карабины. Еще миг – и оружие в руках бойцов описывает в воздухе полукруг. Карабины, весящие около четырех килограммов, в такт музыке клацают прикладами о брусчатку.

А пока они будут кружиться на плацу, каждый из них подумает о своем. Максим Горелик попробует вспомнить, сколько пар сапог он износил за полтора года, а сколько подков – и вовсе не сосчитать. Ведь за плечами бойца июльский парад в Минске, фестиваль «Спасская башня» в Москве.

Максим Горелик, военнослужащий роты почетного караула Минской военной комендатуры:

Когда готовились, было очень тяжело, а на самом мероприятии даже никакого волнения не было. Все было настолько натренировано, отточено, что просто вышли и показали.

Эдуард Чирич считает дни до дембеля, но не для того, чтобы поскорее забыть армейские будни.

Эдуард Чирич, военнослужащий роты почетного караула Минской военной комендатуры:

После того как вернусь на гражданку, хочу начать проходить медкомиссию в Министерство внутренних дел. Хочу каждому мужчине порекомендовать, чтобы все отслужили в армии, чтобы все попали в роту почетного караула.

Сержант Ясюлевич вспомнит, как готовился к своему первому плац-концерту. Как впервые надевал парадный мундир цвета неба, начищал сапоги и зашивал в левый нагрудный карман ампулу с нашатырем, которая, слава богу, не пригодилась.

Дмитрий Ясюлевич, военнослужащий роты почетного караула Минской военной комендатуры:

В конце февраля начали часто мысли посещать, что скоро весна, тепло, домой скоро. Первым делом поеду к маме и подарю ей цветы.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

На мне парадный китель, в руках – карабин. Весит он, я вам скажу, не мало. Пару приседаний, и от такого фитнеса сбивается дыхание. А ведь солдаты роты почетного караула в таком обмундировании на плацу проводят по восемь часов каждый день, и так 18 месяцев службы. А ведь им еще нужно и носок тянуть, и осанку держать, и карабин вращать.

Помимо безупречного исполнения приемов и элементов строевой подготовки каждый солдат за 547 дней службы закалился по-своему.

Эдуард Чирич:

Научился командовать, выслушать своих товарищей.

Дмитрий Ясюлевич:

Дисциплина, ответственность.

Максим Горелик:

Терпение, выдержка.

Армейский вальс на этом не заканчивается. Свой крайний дембельский аккорд им еще предстоит сыграть 9 Мая. А уж потом...