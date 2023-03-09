Я всегда мечтала петь, но иллюзий не строила. Как белорусская певица работала со Scorpions

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Татьяна Трухан, певица, руководитель вокального коллектива:

Безусловно, я, конечно, всегда мечтала петь, но никогда иллюзий не строила, потому что являюсь абсолютно командным человеком по своей сути. Так получилось, что работала я в основном в коллективах. Была солисткой в коллективах, но сама просто отдельно не работала никогда. То есть моя творческая биография – это работа в команде. Так получилось, что абсолютное стечение обстоятельств, когда я прошла кастинг, и меня всемирно известная группа Scorpions…

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вот это у нас подробности.

Татьяна Трухан:

Солист Клаус Майне и все, Рудольф Шенкер, наверняка любители знают, взяли в большой симфорок-тур с участием этих известных музыкантов плюс музыкантов-оркестрантов. То есть мы ездили непосредственно не только с ними, но еще и с собранным симфоническим оркестром. Я работала в группе бэк-вокала, нас было три девушки. Я этим неимоверно горжусь. Я не была солисткой, но получила колоссальный опыт. Клаус Майне и все музыканты с огромным уважением к нам относились. У нас был отдельный сольный номер нашего коллектива бэк-вокала. Когда, понятно, солисту нужно отдохнуть, попить воды, мы пели. Представьте, 12-тысячные арены кричат.