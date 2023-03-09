Я всегда мечтала петь, но иллюзий не строила. Как белорусская певица работала со Scorpions

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Татьяна Трухан, певица, руководитель вокального коллектива:
Безусловно, я, конечно, всегда мечтала петь, но никогда иллюзий не строила, потому что являюсь абсолютно командным человеком по своей сути. Так получилось, что работала я в основном в коллективах. Была солисткой в коллективах, но сама просто отдельно не работала никогда. То есть моя творческая биография – это работа в команде. Так получилось, что абсолютное стечение обстоятельств, когда я прошла кастинг, и меня всемирно известная группа Scorpions…
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вот это у нас подробности.
Татьяна Трухан:
Солист Клаус Майне и все, Рудольф Шенкер, наверняка любители знают, взяли в большой симфорок-тур с участием этих известных музыкантов плюс музыкантов-оркестрантов. То есть мы ездили непосредственно не только с ними, но еще и с собранным симфоническим оркестром. Я работала в группе бэк-вокала, нас было три девушки. Я этим неимоверно горжусь. Я не была солисткой, но получила колоссальный опыт. Клаус Майне и все музыканты с огромным уважением к нам относились. У нас был отдельный сольный номер нашего коллектива бэк-вокала. Когда, понятно, солисту нужно отдохнуть, попить воды, мы пели. Представьте, 12-тысячные арены кричат.
Юлия Самусенко:
Мы можем только представлять – это очень круто.
Татьяна Трухан:
Да, абсолютно точно. Я вспоминаю, конечно, с дрожью в сердце это время.
Юлия Самусенко:
Хорошо заработали тогда? Я просто не могу не спросить.
Татьяна Трухан:
В принципе, для того времени, когда мне было 25 лет, я хорошо заработала, потому что это был просто другой уровень заработка. Такого заработка не могли предложить на тот момент мне в школе, когда я работала просто педагогом. Безусловно, конечно, это было большое подспорье для того, чтобы дальше развиваться. Потому что эта денежка относительно уже сегодня, я считаю, не совсем большая, но пошла на благо творчеству.
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