«На этом идут самые большие продажи». Как продвигать личный бренд в Instagram?

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Вы эксперт по продвижению в Instagram. Может быть, мы можем дать совет, как продвигать свой личный бренд, продавать картины через Instagram, завоевать ту самую аудиторию? Виктория, сколько у вас сейчас подписчиков?

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Самусенко : Я так понимаю, это может быть недостаточно пока для того, чтобы продавать себя в Instagram. Посоветуйте.

Ирина Семякина, специалист по продвижению, блогер:

Нет, на самом деле этого достаточно. В Instagram самое ключевое – это охваты – это то, сколько человек смотрит ваши сторис. Если у вас уже есть охваты 300-400 человек, спокойно можно продавать этим людям. Самое главное, чтобы человек видел, для любого бренда, бизнеса, кто стоит за картиной, украшением, одеждой, что за человек.

Юлия Самусенко:

Я в последнее время слышу: нужно постоянно рассказывать о себе, знакомить свою аудиторию лично с собой. Может быть, где-то чуть-чуть показывать личную жизнь, чтобы человек понимал и видел за всей этой картинкой реального человека, настоящего.

Ирина Семякина:

Да, обязательно миксовать личный и экспертный контент. На этом идут самые большие продажи. Не только показывать, что здравствуйте, я поела, вышла в магазин. Показывать через сторис, свой блог отношение к происходящему, делиться эмоциями. Вызывать подписчиков на диалог, то есть выстраивать доверительные, дружеские отношения и, соответственно, потом уже продавать этим людям, а дальше идти продвигаться.

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