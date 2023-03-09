Сколько можно заработать на украшениях-хендмейд? Спросили у основателя личного бренда
От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
У вас есть свой шоу-рум. Прямо такая настоящая бизнес-леди. Насколько это окупается и сколько времени вы тратите на одно изделие?
Нина Корсак, дизайнер, основатель бренда украшений:
Разные изделия. То есть, если говорить про брошь – это около двух дней. Опять же, можно делать серьги четыре часа и можно сделать за полчаса, то есть в зависимости от модели. У меня несколько коллекций есть. Более простые коллекции базовые, их можно миксовать, там достаточно все просто.
Юлия Самусенко:
Стоимость как варьируется?
Нина Корсак:
Средняя стоимость: серьги – 65 рублей, браслеты – 50-60.
Юлия Самусенко:
Это совсем недорого. Вы говорите, что на браслет могут уйти, наверное, сутки и несколько дней.
Нина Корсак:
На браслет – нет.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы живете только на те деньги, которые зарабатываете своим трудом или нет?
Нина Корсак:
Да, это моя основная работа. Даже если бы я, наверное, захотела, то у меня просто нет времени, чтобы найти себе какую-то подработку. Опять же, это в радость, и мне удается заработать среднюю зарплату. С учетом того, что это то, что тебе нравится, приносит удовольствие, и порой это куда больше, наверное, чем материальное.
Юлия Самусенко:
Помимо соцсетей, как продвигаете свой личный бренд? Может быть, участвуете в выставках, международных выставках?
Нина Корсак:
В международных. Буквально неделю назад я была на выставке в Москве. У нас в Минске в выставках.
Ольга Шерснева:
Сколько можно заработать вообще на украшениях-хендмейд в месяц?
Нина Корсак:
В среднем 1 200 рублей можно.
Ольга Шерснева:
Если брошь стоит 50-60 рублей – это сколько брошей продать надо?
Нина Корсак:
Брошь чуть дороже стоит. В принципе, средний чек 70.
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