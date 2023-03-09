Сколько можно заработать на украшениях-хендмейд? Спросили у основателя личного бренда

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

У вас есть свой шоу-рум. Прямо такая настоящая бизнес-леди. Насколько это окупается и сколько времени вы тратите на одно изделие?

Нина Корсак, дизайнер, основатель бренда украшений:

Разные изделия. То есть, если говорить про брошь – это около двух дней. Опять же, можно делать серьги четыре часа и можно сделать за полчаса, то есть в зависимости от модели. У меня несколько коллекций есть. Более простые коллекции базовые, их можно миксовать, там достаточно все просто. Юлия Самусенко:

Стоимость как варьируется? Нина Корсак:

Средняя стоимость: серьги – 65 рублей, браслеты – 50-60. Юлия Самусенко:

Это совсем недорого. Вы говорите, что на браслет могут уйти, наверное, сутки и несколько дней. Нина Корсак:

На браслет – нет.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы живете только на те деньги, которые зарабатываете своим трудом или нет? Нина Корсак:

Да, это моя основная работа. Даже если бы я, наверное, захотела, то у меня просто нет времени, чтобы найти себе какую-то подработку. Опять же, это в радость, и мне удается заработать среднюю зарплату. С учетом того, что это то, что тебе нравится, приносит удовольствие, и порой это куда больше, наверное, чем материальное. Юлия Самусенко:

Помимо соцсетей, как продвигаете свой личный бренд? Может быть, участвуете в выставках, международных выставках? Нина Корсак:

В международных. Буквально неделю назад я была на выставке в Москве. У нас в Минске в выставках.