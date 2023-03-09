«Стать известным в соцсетях». Как молодым артистам найти своё место в белорусском шоу-бизнесе?
От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Есть ли вообще шоу-бизнес у нас, в Беларуси, и как развиваться музыканту, вокалисту здесь?
Татьяна Трухан, певица, руководитель вокального коллектива:
Да, абсолютно точно могу сказать, что сейчас у нас новый виток развития белорусского шоу-бизнеса. Я непосредственно имею радость делиться опытом с людьми, которые хотят дальше быть солистами и развиваться в этой сфере. Могу сказать, что у нас очень много талантливых ребят и девчат, которые должны немножко поднабраться опыта. Немножечко стать известными в социальных сетях и на телевидении. Они действительно займут, я считаю, достойную нишу. Поэтому у нас белорусский шоу-бизнес начинает процветать.
Ольга Шерснева:
Можно ли на этом заработать и жить?
Татьяна Трухан:
Я, конечно, наблюдаю сейчас за развитием молодых музыкантов. Это, конечно, очень сложно, потому что всегда нужно начать с себя и своего таланта.
Ольга Шерснева:
Если у тебя нет протеже, который будет платить за твои клипы, песни, музыку, костюмы?
Татьяна Трухан:
Абсолютно не так. Конечно, есть коммерческие проекты, безусловно. Когда просто есть продюсер, который находит музыкальный материал, и ему нужно реализовать. Слава богу, мне не приходилось сталкиваться и работать с такими проектами.
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