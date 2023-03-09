«Стать известным в соцсетях». Как молодым артистам найти своё место в белорусском шоу-бизнесе?

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Есть ли вообще шоу-бизнес у нас, в Беларуси, и как развиваться музыканту, вокалисту здесь?

Татьяна Трухан, певица, руководитель вокального коллектива:

Да, абсолютно точно могу сказать, что сейчас у нас новый виток развития белорусского шоу-бизнеса. Я непосредственно имею радость делиться опытом с людьми, которые хотят дальше быть солистами и развиваться в этой сфере. Могу сказать, что у нас очень много талантливых ребят и девчат, которые должны немножко поднабраться опыта. Немножечко стать известными в социальных сетях и на телевидении. Они действительно займут, я считаю, достойную нишу. Поэтому у нас белорусский шоу-бизнес начинает процветать. Ольга Шерснева:

Можно ли на этом заработать и жить?