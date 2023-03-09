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Упаковали аккаунт, идёте на продвижение. С чего начать вести блог Instagram?

09 марта 2023 20:40
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От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:  
Мы с Юлей собираемся стать блогерами. С чего начать?  

Упаковали аккаунт, идёте на продвижение. С чего начать вести блог Instagram?-1

Ирина Семякина, специалист по продвижению, блогер:  
Заводите Instagram.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Есть уже, едем дальше.  

Ирина Семякина:  
Практически у всех есть Instagram, там ваши родственники. Во-первых, выбрасываете из своей головы: «Страшно, что подумают, скажут?» Это вообще ничего общего с реальностью не имеет, это только в наших мозгах. Делаете себе красивые первые девять сторис, первые девять постов, какую-то съемку. Начинаете писать пост «обо мне»: я такая-то, занимаюсь тем-то, захотела вести блог, буду вам рассказывать. Потом мой путь, то есть уже начали о себе рассказывать. Соответственно, ведете сторис. Начинаете привыкать – по пять сторис, например, в день. Упаковали аккаунт, дальше идете на продвижение. Продвижение – это реклама, бесплатный способ – рилсы.  

Юлия Самусенко:  
Если, например не вкладывать деньги в продвижение? Если мы решили стать блогерами, красиво ведем Instagram, делаем рилсы?  

Ольга Шерснева:  
Не получится.  

Упаковали аккаунт, идёте на продвижение. С чего начать вести блог Instagram?-4

Юлия Самусенко:  
То есть сейчас, я так понимаю, публика настолько избалованная, что, наверное, без продвижения продвинуться как-то сильно в Instagram не получится?  

Ирина Семякина:  
Бесплатные способы – это креатив и инфоповоды. То есть, например, художник может нарисовать самую гигантскую картину, пойти, взять 10 человек, прогуляться по Минску с ней. Внизу будет надпись: подпишись на меня. То есть сделать то, что пробивает баннерную слепоту. Потому что люди смотрят сторис, а тут бац – художник с огромной картиной идет, например – это инфоповод.  

Юлия Самусенко:  
Я так понимаю, хайп будет помогать продвигать в социальных сетях?  

Ольга Шерснева:  
В другом случае мы идем на платное продвижение, я так понимаю – эту рекламу, таргет, все остальное?  

Ирина Семякина:
Да.  

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# Интернет # общество # Ольга Шерснёва # Ирина Семякина # Юлия Самусенко # Фотофакт

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