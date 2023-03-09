Упаковали аккаунт, идёте на продвижение. С чего начать вести блог Instagram?

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мы с Юлей собираемся стать блогерами. С чего начать?

Ирина Семякина, специалист по продвижению, блогер:

Заводите Instagram. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Есть уже, едем дальше. Ирина Семякина:

Практически у всех есть Instagram, там ваши родственники. Во-первых, выбрасываете из своей головы: «Страшно, что подумают, скажут?» Это вообще ничего общего с реальностью не имеет, это только в наших мозгах. Делаете себе красивые первые девять сторис, первые девять постов, какую-то съемку. Начинаете писать пост «обо мне»: я такая-то, занимаюсь тем-то, захотела вести блог, буду вам рассказывать. Потом мой путь, то есть уже начали о себе рассказывать. Соответственно, ведете сторис. Начинаете привыкать – по пять сторис, например, в день. Упаковали аккаунт, дальше идете на продвижение. Продвижение – это реклама, бесплатный способ – рилсы. Юлия Самусенко:

Если, например не вкладывать деньги в продвижение? Если мы решили стать блогерами, красиво ведем Instagram, делаем рилсы? Ольга Шерснева:

Не получится.