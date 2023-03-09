Упаковали аккаунт, идёте на продвижение. С чего начать вести блог Instagram?

От открыток и украшений до тортиков и варенья. На мир надвигается крафтовая революция. Ручной труд все более востребован, а эпоха массового производства готова уйти в прошлое. О том, можно ли монетизировать талант и превратить хобби в источник дохода, кто завоюет сердца и кошельки покупателей – штучные товары или массмаркет, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Мы с Юлей собираемся стать блогерами. С чего начать?
Ирина Семякина, специалист по продвижению, блогер:
Заводите Instagram.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть уже, едем дальше.
Ирина Семякина:
Практически у всех есть Instagram, там ваши родственники. Во-первых, выбрасываете из своей головы: «Страшно, что подумают, скажут?» Это вообще ничего общего с реальностью не имеет, это только в наших мозгах. Делаете себе красивые первые девять сторис, первые девять постов, какую-то съемку. Начинаете писать пост «обо мне»: я такая-то, занимаюсь тем-то, захотела вести блог, буду вам рассказывать. Потом мой путь, то есть уже начали о себе рассказывать. Соответственно, ведете сторис. Начинаете привыкать – по пять сторис, например, в день. Упаковали аккаунт, дальше идете на продвижение. Продвижение – это реклама, бесплатный способ – рилсы.
Юлия Самусенко:
Если, например не вкладывать деньги в продвижение? Если мы решили стать блогерами, красиво ведем Instagram, делаем рилсы?
Ольга Шерснева:
Не получится.
Юлия Самусенко:
То есть сейчас, я так понимаю, публика настолько избалованная, что, наверное, без продвижения продвинуться как-то сильно в Instagram не получится?
Ирина Семякина:
Бесплатные способы – это креатив и инфоповоды. То есть, например, художник может нарисовать самую гигантскую картину, пойти, взять 10 человек, прогуляться по Минску с ней. Внизу будет надпись: подпишись на меня. То есть сделать то, что пробивает баннерную слепоту. Потому что люди смотрят сторис, а тут бац – художник с огромной картиной идет, например – это инфоповод.
Юлия Самусенко:
Я так понимаю, хайп будет помогать продвигать в социальных сетях?
Ольга Шерснева:
В другом случае мы идем на платное продвижение, я так понимаю – эту рекламу, таргет, все остальное?
Ирина Семякина:
Да.
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