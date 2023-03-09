Хиты для настроения! Молодой учитель из Лиды по утрам исполняет песни на аккордеоне

Новости Беларуси. На работу как на праздник. В лидской школе № 13 известную поговорку применяют на деле: местный учитель музыки Ярослав Хаткевич по утрам дарит любимые хиты для настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такой музыкальный флешмоб в школе восприняли на ура буквально с первого аккорда. Наш корреспондент Галина Буро тоже съездила в Лиду, чтобы подзарядиться хорошим настроением и показать нам всем, каково это – быть рано утром бодрячком.

Любимые хиты для настроения – в этой лидской школе № 13 каждое утро доброе. 19-летний учитель музыки Ярослав Хаткевич ввел новую традицию – встречать всех идущих на занятия креативно, аккордеон взял в помощь. Теперь и у коллег, и у школьников весь трудовой день как по нотам.

Ярослав Хаткевич, учитель музыки средней школы № 13 Лиды:

Любовь к музыке, которая есть во мне и которую я хочу привить моим учащимся, неизбежно ищет способ для самовыражения. Я нашел этот способ в игре на аккордеоне. Вот с утра пораньше приходя, и, опять же, создавая атмосферу для благоприятной учебы для учащихся, чтобы они развивались как духовно, так и интеллектуально. Они любят очень «Чебурашку», хороший мультик. Я сам вырос на советских мультиках. И мне эта мелодия очень понравилась. Надо выучить больше таких мелодий, чтобы учащимся играть. Они будут петь, танцевать и подпевать. Мне это очень нравится, в этом я нахожу большой смысл своей работы.

Утренний музыкальный флешмоб в школе восприняли на ура буквально с первого аккорда. Песни узнаваемые, зажигательные, сонливость как рукой снимает. Оценило креатив и руководство.

Петр Марук, директор средней школы № 13 Лиды:

Это было для нас полной неожиданностью, но потом как-то это прижилось, особенно в пасмурные дни поднимает настроение. Дети подходят к учителю, и учителя, и работники школы позитивно к этому относятся, и родители, которые приводят детей.

Галина Буро, корреспондент:

«Не прадаецца хата бацькоў», «Катюша», «Крылатые качели» – в репертуаре Ярослава Хаткевича немало песен, которые знают все. А под хорошую музыку и душа поет. Креативит молодой учитель и на уроках. Старается каждое занятие сделать запоминающимся для своих учеников.

Александра Машкина, ученица средней школы № 13 Лиды:

Нам очень интересно на уроках музыки. У нас на каждый урок приносит учитель разную игрушку, чтобы мы научились дружить.