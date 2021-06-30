«Я впервые встретил порядочных банкиров». История одного белорусского руководителя

Ольга Коршун, ведущая: Когда вы пришли, была задолженность не только перед сотрудниками завода, но и перед кредиторами.

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Да, была серьезная задолженность по кредиту – 300 000 долларов «Промстройбанку». Именно долларов. И столько же накапало процентов. Что меня поразило, я впервые встретил порядочных банкиров, которые меня удивили тем, что сдержали свое слово. У нас была договоренность, когда я возглавил предприятие, я дал личные гарантии, что я за год погашу 300 000 при условии, что они спишут проценты и пеню по основному долгу. Они говорят: «Мы не будем подписывать». Я говорю: «Давайте друг другу в глаза посмотрим, пожмем руки. Если вы не сдержите слово, конечно, я юридически никак не могу повлиять на ситуацию. Но вы для меня просто перестанете существовать как мужчины». Надо отдать должное, что мы в последний вагон успели заскочить 31 декабря 2017 года, погасили основной кредит 300 000. Нам оставили пеню в районе 10 000 долларов.

Ольга Коршун:

То есть сегодня задолженность выплачена?