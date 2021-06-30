Где самая высокая продолжительность жизни и всё ли зависит от генетики?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. «Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как еще можно замедлить старение? Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Есть ли люди, которые действительно предрасположены, и, как бы они в молодости не убивали здоровье, они все равно доживут до 90, 100 лет? Есть такая вероятность?

Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Есть такая вероятность. Ольга Бурлакова:

Генетика все-таки на первом месте или нет? Елена Михаленко:

Нет, генетика не на первом месте. Если мы говорим вообще о факторах долголетия, то их можно условно разделить на четыре категории: образ жизни, включая питание, социальное развитие общества, уровень медицины и четвертая часть – это генетика. И вот генетика занимает среди этих факторов 25 %. Мы не должны забывать с вами о том, что образ жизни и питание, тоже зная свои какие-то генетические особенности, мы можем скорректировать. И уровень развития медицины тоже теперь во многом определяется именно развитием генетических исследований.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу

То есть можно внести изменения в свой генетический код? Елена Михаленко:

Нет, в генетический код вы не внесете. Алена Родовская:

Но, например, при определенных обстоятельствах жизни можно стать долгожителем совершенно спокойно? Елена Михаленко:

Да, вы можете скорректировать свой образ жизни. Опять же, кто-то может себе позволить бокал вина, рюмку коньяка, а кто-то это себе позволить не может в принципе, если он хочет быть долгожителем.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ну вот, как говорят, долгожители где-нибудь там в Испании. То есть они всегда пропускают. Люди, которые уже в почтенном возрасте, они как бы гордятся тем, что пропускают бокальчик вина. И считают, что это наоборот влияет на продолжительность жизни. Это тоже генетика? Ведет Instagram, участвует в конкурсах красоты и ходит в бассейн. Вот как живет пенсионерка из Беларуси Елена Михаленко:

Конечно. Если мы говорим о генетике, на сегодняшний день выделяется пять зон, где наиболее высокая продолжительность жизни. И практически все эти зоны, за исключением одной, – это острова. Понятно, что люди там обособлены, то есть у них есть генетическая схожесть, однородность. Примером остров Сардиния является, где, кстати говоря, продолжительность жизни и мужчин, и женщин одинакова.