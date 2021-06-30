«Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как ещё можно замедлить старение?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть можно увеличить продолжительность жизни за счет того, что изучить болезни своих предков, в принципе, исследовать себя. Если такие болезни обнаружатся, вылечить их в первую очередь, и тогда можно обмануть природу, грубо говоря.
Александр Байда, заведующий кафедрой гериатрии и геронтологии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО:
Ну, не обмануть, а помочь ей, скажем так.
Питание. Сейчас очень много рекомендаций по здоровому питанию. Это не секрет, их везде можно увидеть, чуть ли не в каждой газете публикуют. Но я хотел бы отметить, что сейчас намечается такая тенденция: использование более активного – я имею в виду в профессиональном плане – применения нутрицевтиков. Сейчас использование нутриентов приобретает особое значение. То есть препаратов, которые имеют растительное, естественное происхождение, но рационально подобраны по своему составу.
В 2019 году проходил европейский конгресс кардиологов, там были впервые опубликованы результаты применения отдельных нутриентов именно для лечения и профилактики атеросклероза. Ведь атеросклероз – это очень важная составляющая старения нашего организма, старение и атеросклероз неразрывны. И даже трудно отдать предпочтение, кто преобладает. То есть они занимают равноценные, по сути, позиции.
Где самая высокая продолжительность жизни и все ли зависит от генетики?
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Кстати, кто назначает эти нутриенты? Надо запомнить, чтобы быть молодым и красивым. Или это можно самим пойти приобрести, без рецепта?
Александр Байда:
У нас в Минске уже есть нутриенты, определенные нутриенты. И вот, в частности, один их этих нутриентов – он звучал и на этом европейском конгрессе – армолипид, он и у нас в аптеках есть. Мы рекомендуем нашим пациентам с начальными стадиями атеросклероза. Это как раз дает хороший вклад в организацию здорового питания.
Ведет Instagram, участвует в конкурсах красоты и ходит в бассейн. Вот как живет пенсионерка из Беларуси
Ольга Бурлакова:
А для профилактики можно это применять, пока нет атеросклероза, но очень хочешь быть молодым и красивым всегда?
Александр Байда:
Конечно.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
С какого возраста можно начинать?
Александр Байда:
По статистике, где-то к 30 годам, к сожалению, у каждого человека уже можно обнаружить атеросклеротические бляшки. То есть начинается процесс старения. Начинается он где-то с 15-16-летнего возраста, а к 30 годам бляшки уже конкретно дают о себе знать. Поэтому именно в это время.
Может быть, необязательно вот эти нутриенты, но хотя бы то же питание. И вы хорошо знаете основные принципы: это продукты, которые содержат достаточное количество растительных волокон – овощи, фрукты. Не менее 400 граммов овощей в сутки мы всегда рекомендуем нашим пациентам. Пища содержит морские продукты, морская рыба. Потому что именно в этих морских продуктах содержатся особые компоненты, которые уменьшают вязкость крови и таким образом улучшают состояние сердца, мозга, всей нашей сердечно-сосудистой системы.