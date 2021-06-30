«Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как ещё можно замедлить старение?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть можно увеличить продолжительность жизни за счет того, что изучить болезни своих предков, в принципе, исследовать себя. Если такие болезни обнаружатся, вылечить их в первую очередь, и тогда можно обмануть природу, грубо говоря.

Александр Байда, заведующий кафедрой гериатрии и геронтологии с курсом аллергологии и профпатологии БелМАПО:

Ну, не обмануть, а помочь ей, скажем так. Питание. Сейчас очень много рекомендаций по здоровому питанию. Это не секрет, их везде можно увидеть, чуть ли не в каждой газете публикуют. Но я хотел бы отметить, что сейчас намечается такая тенденция: использование более активного – я имею в виду в профессиональном плане – применения нутрицевтиков. Сейчас использование нутриентов приобретает особое значение. То есть препаратов, которые имеют растительное, естественное происхождение, но рационально подобраны по своему составу. В 2019 году проходил европейский конгресс кардиологов, там были впервые опубликованы результаты применения отдельных нутриентов именно для лечения и профилактики атеросклероза. Ведь атеросклероз – это очень важная составляющая старения нашего организма, старение и атеросклероз неразрывны. И даже трудно отдать предпочтение, кто преобладает. То есть они занимают равноценные, по сути, позиции. Где самая высокая продолжительность жизни и все ли зависит от генетики?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Кстати, кто назначает эти нутриенты? Надо запомнить, чтобы быть молодым и красивым. Или это можно самим пойти приобрести, без рецепта? Александр Байда:

У нас в Минске уже есть нутриенты, определенные нутриенты. И вот, в частности, один их этих нутриентов – он звучал и на этом европейском конгрессе – армолипид, он и у нас в аптеках есть. Мы рекомендуем нашим пациентам с начальными стадиями атеросклероза. Это как раз дает хороший вклад в организацию здорового питания. Ведет Instagram, участвует в конкурсах красоты и ходит в бассейн. Вот как живет пенсионерка из Беларуси Ольга Бурлакова:

А для профилактики можно это применять, пока нет атеросклероза, но очень хочешь быть молодым и красивым всегда? Александр Байда:

Конечно.