Ведёт Instagram, участвует в конкурсах красоты и ходит в бассейн. Вот как живёт пенсионерка из Беларуси

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Антонина, скажите, пожалуйста, что вам позволяет выглядеть так шикарно и участвовать в конкурсах красоты в вашем красивом возрасте? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мне еще нравится, что вы блогер. Вот тут очень интересная ваша личная история, расскажите, пожалуйста.

Антонина Скурчаева, блогер, модель, первая вице-мисс Grand International 2019:

Выйдя на пенсию встал вопрос: чем заняться? Наверное, не я первая и не я последняя. В моделинг я чисто случайно попала. И когда я закончила эти курсы, мне руководитель Ольга Семашко предложила съездить в Италию на конкурс красоты. Я поначалу отказалась, а потом подумала: отпуск все проводят по-разному – кто-то в горы, кто-то на плотах с реки спускается. А почему бы мне не поучаствовать в этом конкурсе, не посмотреть эту жизнь изнутри? Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вообще какая-то волшебная история. Золушка наоборот немножко. Антонина Скурчаева:

Да, и для меня это было удивление, когда я в этом конкурсе победила.

Екатерина Забенько:

Как отреагировали ваши, родные, близкие, знакомые? В принципе, почему такое интересное увлечение на пенсии, как показать себя и проявить свои какие-то новые качества? Антонина Скурчаева:

Для меня это была игра. Моим близким, конечно, было приятно, дети меня поддерживали. Вначале Instagram я вела так пассивно, потом они немножко подключились, в частности дочь, она мне помогла и дала некоторые рекомендации. И я вот уже стала потихонечку развиваться. Алена Родовская:

Сколько у вас подписчиков?

Антонина Скурчаева:

Было две тысячи, но я сейчас как-то так стала меньше времени уделять, стало немножко меньше. Так – две тысячи подписчиков. Ольга Бурлакова:

Антонина, ну рассказывайте секреты, мы тоже хотим на пенсии выглядеть так потрясающе. Антонина Скурчаева:

Спасибо! У меня щитовидка разыгралась, я поправилась. Я была худее, когда в конкурсе участвовала, на 15 килограмм. «Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как еще можно замедлить старение?

Алена Родовская:

Когда я смотрю показы мод, там очень востребованы люди уже такого более взрослого и пожилого возраста. И они, самое главное, совершенно не комплексуют. Когда вы получили это приглашение, были ли какие-то сомнения? Потому что все-таки мы живем немножко в другой среде, менталитет у нас другой. Антонина Скурчаева:

Сомнения в чем? Алена Родовская:

Сомнения в том, насколько это нужно делать, и стоит ли ехать в Европу на такой конкурс красоты? Антонина Скурчаева:

Во-первых, это был европейский такой тур, у нас целый автобус ехал, как пленэр. Ехали детки на художественный конкурс, ехали разного возраста дети. Это не только зрелые модели там участвовали. Был возраст с 12 до 14 лет, ну, там по категориям это все. И очень интересно было посмотреть, как представляли каждую страну.

Екатерина Забенько:

Как вы представляли Беларусь? Антонина Скурчаева:

За нами следили жюри в кафе и на пляже, ну везде. Екатерина Забенько:

То есть они ходили по пятам буквально за вами и нужно было всегда выглядеть? Антонина Скурчаева:

Мы не знали, кто члены жюри. Мы вели обычный образ жизни, а, оказывается, нас смотрели, рассматривали. Где самая высокая продолжительность жизни и все ли зависит от генетики? Ольга Бурлакова:

Хорошая идея конкурса, чтобы не только на подиуме человек выглядел прекрасно, но и в обычной жизни. И здесь наверняка есть какие-то секреты. А Антонина все время умалчивает, уходит. Вот что, на ваш взгляд, важнее: может быть, вы занимались каким-то видом спорта, какие-то маски особые делаете, какие-то упражнения, питание особенное у вас?