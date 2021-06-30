Ведёт Instagram, участвует в конкурсах красоты и ходит в бассейн. Вот как живёт пенсионерка из Беларуси
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Антонина, скажите, пожалуйста, что вам позволяет выглядеть так шикарно и участвовать в конкурсах красоты в вашем красивом возрасте?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мне еще нравится, что вы блогер. Вот тут очень интересная ваша личная история, расскажите, пожалуйста.
Антонина Скурчаева, блогер, модель, первая вице-мисс Grand International 2019:
Выйдя на пенсию встал вопрос: чем заняться? Наверное, не я первая и не я последняя. В моделинг я чисто случайно попала. И когда я закончила эти курсы, мне руководитель Ольга Семашко предложила съездить в Италию на конкурс красоты. Я поначалу отказалась, а потом подумала: отпуск все проводят по-разному – кто-то в горы, кто-то на плотах с реки спускается. А почему бы мне не поучаствовать в этом конкурсе, не посмотреть эту жизнь изнутри?
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Вообще какая-то волшебная история. Золушка наоборот немножко.
Антонина Скурчаева:
Да, и для меня это было удивление, когда я в этом конкурсе победила.
Екатерина Забенько:
Как отреагировали ваши, родные, близкие, знакомые? В принципе, почему такое интересное увлечение на пенсии, как показать себя и проявить свои какие-то новые качества?
Антонина Скурчаева:
Для меня это была игра. Моим близким, конечно, было приятно, дети меня поддерживали. Вначале Instagram я вела так пассивно, потом они немножко подключились, в частности дочь, она мне помогла и дала некоторые рекомендации. И я вот уже стала потихонечку развиваться.
Алена Родовская:
Сколько у вас подписчиков?
Антонина Скурчаева:
Было две тысячи, но я сейчас как-то так стала меньше времени уделять, стало немножко меньше. Так – две тысячи подписчиков.
Ольга Бурлакова:
Антонина, ну рассказывайте секреты, мы тоже хотим на пенсии выглядеть так потрясающе.
Антонина Скурчаева:
Спасибо! У меня щитовидка разыгралась, я поправилась. Я была худее, когда в конкурсе участвовала, на 15 килограмм.
«Не менее 400 грамм овощей в сутки». А как еще можно замедлить старение?
Алена Родовская:
Когда я смотрю показы мод, там очень востребованы люди уже такого более взрослого и пожилого возраста. И они, самое главное, совершенно не комплексуют. Когда вы получили это приглашение, были ли какие-то сомнения? Потому что все-таки мы живем немножко в другой среде, менталитет у нас другой.
Антонина Скурчаева:
Сомнения в чем?
Алена Родовская:
Сомнения в том, насколько это нужно делать, и стоит ли ехать в Европу на такой конкурс красоты?
Антонина Скурчаева:
Во-первых, это был европейский такой тур, у нас целый автобус ехал, как пленэр. Ехали детки на художественный конкурс, ехали разного возраста дети. Это не только зрелые модели там участвовали. Был возраст с 12 до 14 лет, ну, там по категориям это все. И очень интересно было посмотреть, как представляли каждую страну.
Екатерина Забенько:
Как вы представляли Беларусь?
Антонина Скурчаева:
За нами следили жюри в кафе и на пляже, ну везде.
Екатерина Забенько:
То есть они ходили по пятам буквально за вами и нужно было всегда выглядеть?
Антонина Скурчаева:
Мы не знали, кто члены жюри. Мы вели обычный образ жизни, а, оказывается, нас смотрели, рассматривали.
Где самая высокая продолжительность жизни и все ли зависит от генетики?
Ольга Бурлакова:
Хорошая идея конкурса, чтобы не только на подиуме человек выглядел прекрасно, но и в обычной жизни. И здесь наверняка есть какие-то секреты. А Антонина все время умалчивает, уходит. Вот что, на ваш взгляд, важнее: может быть, вы занимались каким-то видом спорта, какие-то маски особые делаете, какие-то упражнения, питание особенное у вас?
Антонина Скурчаева:
Что касается спорта, я с ним всегда дружу. В бассейн я хожу 20 лет, плаваю. Вот эта пандемия немножко прервала. Скандинавская ходьба у меня – это уже последние пять лет. Александр Мех, мастер спорта по скандинавской ходьбе, нас объединил. В основном там пенсионеры. Очень довольно-таки хороший, я считаю, вид спорта, потому что ходьба с возрастом – это самое главное.
Екатерина Забенько:
Антонина, ну смотрите, каждая, возможно, женщина, выходя на пенсию, подумала бы: а почему бы мне не пойти в модельный бизнес? С чего нужно начинать? Я уверена, что помимо какой-то неуверенности у кого-то, есть еще какие-то этапы – куда позвонить, к кому обратиться, где себя продемонстрировать?
Антонина Скурчаева:
В Центре активного долголетия, Машерова, 17 – есть такой – курсы по моделингу. И вот я была в выпуск третий. Сейчас я знаю, что уже шестой выпуск. Набирают постоянно женщин, которые хотят в этом себя проявить.