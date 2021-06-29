Прямой эфир

«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят?

29 июня 2021 06:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, что производят на предприятии.

Ольга Коршун, ведущая:
Мы находимся на действительно уникальном предприятии. Это самый большой завод в республике, где можно делать огромные металлоконструкции, фермы их называют профессионалы.

«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят?-1

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Да, сегодня после «Молодечненского завода металлоконструкций» мы вторые по величине и возможностям в Республике Беларусь. Сегодня Молодечненский завод находится в санации, мы сражаемся за выживаемость. Пример нашей нужности на ближайшем строительном объекте. В Смолевичах делается второй корпус авиаремонтного завода. Ферма длиной более 100 метров. Чтобы они хорошо собрались на объекте, их надо собирать в закрытом помещении, в цеху. Ни у кого нет цехов таких размеров. «Гроднопромстрой» наш любимый и уважаемый генподрядчик не даст соврать, что наши фермы собираются с первого раза. Полгода назад стоял вопрос, чтобы нас тоже отправить в санацию, но я сумел все-таки доказать, что завод необходим. Сегодня мы набрали заказов на около 4 000 тонн, но не хватает рабочих.

Ольга Коршун:
А насколько современное оборудование? Вы проводили на заводе модернизацию, собирались закупать новые станки?

«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят?-4

Александр Чекмарев:
Мы рассчитываем только на себя, помощи от государства не просим. Я надеюсь, этот год закончить с прибылью и начинать вкладывать в модернизированное оборудование. Я думаю, в ближайшие два года мы обновим оборудование, по крайней мере, необходимые позиции. Мы закупили самые современные аппараты для маляро-покрасочных работ. Сейчас закупаем газосварочные аппараты полуавтоматы. Они недешевые, каждый около 5 000 долларов стоит. А свободных денег, как вы понимаете, нет. Потому что время сложное, цена металла выросла в два раза.

Ольга Коршун:
Если предприятие уникальное, а в Молодечно сложная ситуация, получается, оно единственное в стране?

Александр Чекмарев:
Сегодня – да.

Ольга Коршун:
Почему тогда в таком тяжелом состоянии?

«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят?-7

Александр Чекмарев:
Проблема глобальная, требует и участия, и помощи государства, разумной помощи, даже не деньгами. Например, в министерстве известны планы общестроительные на пять лет. Я всегда предлагал коллегию проводить в виде совещания, обмена мнениями, обмена заказами. Информировать друг друга, кто и что строит. Деньги оставлять внутри министерства, чтобы они не уходили частным фирмам-посредникам, которые выиграли тендер на поставку металлоконструкций, а потом приходят ко мне, на Молодечно, хотят по более дешевым ценам прибить нас.

Ольга Коршун:
Глава государства не раз говорил, что надо избавляться от посредников.

«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят?-10

Александр Чекмарев:
Да. Я полностью это поддерживаю. Я считаю, что это даже не отход от каких-то рыночных стандартов, это честная экономика. В крупных тендерах должно быть прописано, что могут участвовать только предприятия, имеющие свое производство, не менее 100 сотрудников, которые не менее 5-6 лет занимаются изготовлением сложных металлоконструкций. Это гарантия. Я не против частников, но я здесь больше радею за государство, потому что государственные заказы должны оставаться на госпредприятиях. Я бы не пускал на госзаказы частные предприятия.

«Эти балки пойдут на "‎Славкалий"‎». Что происходит на предприятии, которое производит металлоконструкции – подробнее здесь

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Чекмарёв # Ольга Коршун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Запад – это не единственный полюс силы». Что обсуждали 28 июня в ток-шоу «По существу»?
29 июня 2021 06:34

«Запад – это не единственный полюс силы». Что обсуждали 28 июня в ток-шоу «По существу»?

Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис
29 июня 2021 06:19

Сергей Рачков о Форуме регионов Беларуси и России: когда зарождалась эта идея, был даже определённый скепсис

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?
28 июня 2021 21:13

«Наши люди понимают, к чему это всё ведёт». Как работники белорусских предприятий реагируют на санкции?