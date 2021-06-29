«Ни у кого нет цехов таких размеров» – этот завод единственный в стране. Что здесь производят?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, что производят на предприятии. Ольга Коршун, ведущая:

Мы находимся на действительно уникальном предприятии. Это самый большой завод в республике, где можно делать огромные металлоконструкции, фермы их называют профессионалы.

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:

Да, сегодня после «Молодечненского завода металлоконструкций» мы вторые по величине и возможностям в Республике Беларусь. Сегодня Молодечненский завод находится в санации, мы сражаемся за выживаемость. Пример нашей нужности на ближайшем строительном объекте. В Смолевичах делается второй корпус авиаремонтного завода. Ферма длиной более 100 метров. Чтобы они хорошо собрались на объекте, их надо собирать в закрытом помещении, в цеху. Ни у кого нет цехов таких размеров. «Гроднопромстрой» наш любимый и уважаемый генподрядчик не даст соврать, что наши фермы собираются с первого раза. Полгода назад стоял вопрос, чтобы нас тоже отправить в санацию, но я сумел все-таки доказать, что завод необходим. Сегодня мы набрали заказов на около 4 000 тонн, но не хватает рабочих. Ольга Коршун:

А насколько современное оборудование? Вы проводили на заводе модернизацию, собирались закупать новые станки?

Александр Чекмарев:

Мы рассчитываем только на себя, помощи от государства не просим. Я надеюсь, этот год закончить с прибылью и начинать вкладывать в модернизированное оборудование. Я думаю, в ближайшие два года мы обновим оборудование, по крайней мере, необходимые позиции. Мы закупили самые современные аппараты для маляро-покрасочных работ. Сейчас закупаем газосварочные аппараты полуавтоматы. Они недешевые, каждый около 5 000 долларов стоит. А свободных денег, как вы понимаете, нет. Потому что время сложное, цена металла выросла в два раза. Ольга Коршун:

Если предприятие уникальное, а в Молодечно сложная ситуация, получается, оно единственное в стране? Александр Чекмарев:

Сегодня – да. Ольга Коршун:

Почему тогда в таком тяжелом состоянии?

Александр Чекмарев:

Проблема глобальная, требует и участия, и помощи государства, разумной помощи, даже не деньгами. Например, в министерстве известны планы общестроительные на пять лет. Я всегда предлагал коллегию проводить в виде совещания, обмена мнениями, обмена заказами. Информировать друг друга, кто и что строит. Деньги оставлять внутри министерства, чтобы они не уходили частным фирмам-посредникам, которые выиграли тендер на поставку металлоконструкций, а потом приходят ко мне, на Молодечно, хотят по более дешевым ценам прибить нас. Ольга Коршун:

Глава государства не раз говорил, что надо избавляться от посредников.