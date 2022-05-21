«Я воспитала надёжного сына». Более 10 тысяч новобранцев пополнили ряды белорусской армии

Новости Беларуси. Ситуация в мире требует от белорусских военнослужащих максимальной собранности и боеготовности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на церемонии принесения присяги в 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня для новобранцев там созданы все условия для качественного освоения военно-учетных специальностей, в распоряжении самые современные и проверенные образцы отечественного военпрома. Это праздник для любого офицера. Белорусские новобранцы принимают присягу. Подробности здесь.

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Республики Беларусь.

Для 83 новобранцев 56-го полка связи слова о защите независимости и территориальной целостности теперь не просто обороты из текста присяги – на ближайший год это их священная обязанность. За последние несколько лет понятие долга перед Родиной заиграло иначе. Ситуация вокруг наших границ бросает вызов белорусской армии, на который она готова отвечать. Виктор Хренин: «Вся наша деятельность направлена на сохранение мира и недопущение развязывания войны». Читать здесь.

Западные соседи то и дело пытаются втянуть нас в очередной конфликт. «Не поддаваться на провокации» — фраза, стремительно набирающая актуальность, но это не значит, что люди в погонах должны сидеть и ждать. Здесь же можно вспомнить еще одно крылатое выражение: «кадры решают все», поэтому в вооруженных силах Беларуси ставку сделали на профессионализм. Каждый военнослужащий, от мала до велика, совершенствует свои навыки, как в теории, так и в практике. Председатель Госпогранкомитета: «С рвением осваивают военную специальность, технику, выпускаются досрочно». Подробнее.

«Союзная решимость – 2022» – учение исключительно оборонительного характера, что подтвердили приглашенные военные атташе иностранных государств. Но еврокомиссарами такая оценка услышана не была. К границе с Беларусью экстренно стянули дополнительный контингент НАТО. На фоне такого беспрецедентного давления, как бы кому не хотелось, белорусы все-таки принимают обновленный проект Конституции. Президент Лукашенко, подписывая судьбоносное решение, еще раз обратится к политикам по ту сторону занавеса. Лукашенко: «Наши ребята намертво закрыли границу и стоят там в усиленных нарядах». Подробности здесь.

Постоянные информационные спекуляции и призывы бойкотировать срочную военную службу на фоне спецоперации в Украине тоже оказались провальными. Более 10 тысяч новобранцев пополнили ряды белорусской армии. А наблюдающие за этим действом родители испытали настоящую гордость: за детей, за страну.

Елена Куценко, мать военнослужащего 56-го отдельного Тильзитского ордена Красной Звезды полка связи:

Был какой-то период, что я переживала. Но время показало. И ситуация в нашей стране положительная. У меня нет такого волнения за сына. Я думаю, что в нашей стране будет мир, тишина и порядок. Я воспитала надежного сына. В нашей семье отец всю свою жизнь служит. И я горда очень.