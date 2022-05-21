Председатель Госпогранкомитета: «С рвением осваивают военную специальность, технику, выпускаются досрочно»

Новости Беларуси. Ситуация в мире требует от белорусских военнослужащих максимальной собранности и боеготовности. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин на церемонии принесения присяги в 72-ом гвардейском объединенном учебном центре в Борисове. Присягу 21 мая приняли и в других воинских частях Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова о защите независимости и территориальной целостности для каждого белоруса – не просто громко звучащие слова. Это тот самый патриотизм и преданность своей стране, о котором так часто сегодня говорим. Ведь у наших границ по-прежнему неспокойно. Нам продолжают бросать вызовы. Но противнику надо знать лишь одно: защищать свою страну мы будем любыми способами.

Западные соседи то и дело пытаются втянуть нас в очередной конфликт. «Не поддаваться на провокации» – фраза, стремительно набирающая актуальность, но это не значит, что люди в погонах должны сидеть и ждать. Здесь же можно вспомнить еще одно крылатое выражение: «кадры решают все», поэтому в Вооруженных Силах Беларуси ставку сделали на профессионализм. Каждый военнослужащий – от мала до велика – совершенствует свои навыки как в теории, так и в практике.