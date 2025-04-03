Наталья Кочанова проведёт личный приём граждан 10 апреля – когда можно записаться?

Выслушать каждого, помочь всем, кому необходимо содействие. Через неделю, 10 апреля, председатель Совета Республики Наталья Кочанова проведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно записаться на прием можно 3 апреля, 4 апреля и 7 апреля. По каждому обращению будут даны развернутые ответы, все проблемные вопросы останутся на контроле до их полного разрешения. Практика показывает: заявители, как правило, обращаются к представителям власти не за решением личных или узконаправленных вопросов, а поднимают важные темы, которые касаются многих. Приемы граждан – важный инструмент для прямого общения с населением. Они способствуют повышению уровня доверия к органам власти, помогают лучше понимать проблемы и нужды людей, а также оперативно реагировать на их запросы в рамках действующего законодательства.