Москва и Киев вновь обменялись пленными

Москва и Киев вновь провели обмен пленными. Очередной этап прошел на границе с Беларусью. Информацию подтвердили в Министерстве обороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данных о том, какое число военнослужащих стороны передали друг другу, нет. Однако есть сведения, что обмен был паритетным. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории нашей страны. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. При первой же возможности освобожденные военнослужащие связываются с родными, чтобы сообщить, что они возвращаются домой.

Напомним, договоренности об обмене всеми тяжелобольными военнопленными, телами погибших, а также лицами от 18 до 25 лет были достигнуты делегациями России и Украины в ходе второго раунда Стамбульских переговоров. С начала июня это уже седьмой этап обмена пленными, который осуществили стороны.

Что касается следующего раунда переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с датой определятся после того, как будут полностью выполнены предыдущие договоренности. При этом о смене площадки речи, кажется, уже не идет. Стоит ожидать, что, когда придет время, представители переговорных групп вновь встретятся в Стамбуле.