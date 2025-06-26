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Москва и Киев вновь обменялись пленными

26 июня 2025 17:24
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Москва и Киев вновь провели обмен пленными. Очередной этап прошел на границе с Беларусью. Информацию подтвердили в Министерстве обороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва и Киев вновь обменялись пленными-2

Данных о том, какое число военнослужащих стороны передали друг другу, нет. Однако есть сведения, что обмен был паритетным. Российские военнослужащие сейчас находятся на территории нашей страны. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. При первой же возможности освобожденные военнослужащие связываются с родными, чтобы сообщить, что они возвращаются домой. 

Москва и Киев вновь обменялись пленными-4

Напомним, договоренности об обмене всеми тяжелобольными военнопленными, телами погибших, а также лицами от 18 до 25 лет были достигнуты делегациями России и Украины в ходе второго раунда Стамбульских переговоров. С начала июня это уже седьмой этап обмена пленными, который осуществили стороны. 

Что касается следующего раунда переговоров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с датой определятся после того, как будут полностью выполнены предыдущие договоренности. При этом о смене площадки речи, кажется, уже не идет. Стоит ожидать, что, когда придет время, представители переговорных групп вновь встретятся в Стамбуле.

# Международная политика

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