Постановление, регулирующее рассмотрение земельных споров, приняли на заседании пленума Верховного Суда

Новые подходы к правоприменению. На заседании пленума Верховного Суда приняли постановление, регулирующее рассмотрение земельных споров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван унифицировать судебную практику и учесть изменения в законодательстве, произошедшие за последние годы.

Несмотря на то, что сегодня земельные споры составляют менее 1 % от общего числа судебных дел, а это порядка 800-900 в год, их разрешение требует особого внимания. Сложность создает двойная система урегулирования конфликтов.

Например, вопросы раздела земельных участков при разводах рассматриваются исключительно в судебном порядке, в то время как установление границ участков находится в компетенции административных органов. При этом решения этих органов также могут быть оспорены в суде. Это создает дополнительную правовую неопределенность.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Это создает ситуацию, когда и процедурные вопросы рассмотрения таких споров имеют свои особенности, и, конечно же, подлежит соответствующему установлению круг обстоятельств, которые необходимо суду учитывать при разбирательстве таких дел.

Мы заинтересованы в том, чтобы эти споры рассматривались судами в строгом соответствии с законом, чтобы законодательство применялось единообразно. И главное, чтобы принимаемые судами решения были действительно продуманными, справедливыми, позволяли и гражданам, и субъектам хозяйствования защищать свои права и законные интересы и отвечали требованиям законности.