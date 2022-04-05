Как улучшить инфраструктуру, чтобы люди начали чаще ездить на велосипедах? Мнение велоактивиста

Новости Беларуси. Тише едешь – дальше будешь. О казусах на дорогах и как их предотвратить? А также совместный рейд наших журналистов и ГАИ, шлагбаум преткновения. О движении в Минске говорим в программе «Большой город» на СТВ. Кристина Сущеня, СТВ:

Мы так громко заявили, что у нас в студии все участники дорожного движения, но мне кажется, что мы забыли затронуть и велосипедистов. И мне хочется обратиться к такой информации: ЖКХ Минска проводит опрос об оборудовании велогаражей на придомовых территориях, высказать свое мнение может каждый из нас, просто можно заполнить онлайн-анкету. И у меня сразу вопрос к Евгению: как вы храните свои велосипеды? Знаю, что у вас в семье их целых четыре.

Евгений Коробейник, велоактивист:

Мне очень сильно повезло, где я живу. У меня есть специальная комната для хранения велосипедов жильцов, велосипедных колясок. То есть я в этом плане очень везучий. Если вообще смотреть организацию хранения велосипедов и строительства велогаражей, велопарковок, то это очень правильная и актуальная вещь на данный момент. Основная причина отсутствия велосипедов у людей, нежелания их покупать – это отсутствие возможности их хранения. Наличие велопарковок, велогаражей внизу, то есть уже на дворовой территории, они охраняемые, можно уже без страха взять и купить тот же замок, пристегнуть его внутри, оплатить какую-то минимальную аренду. Я думаю, что это будет не бесплатно, но будет стоить сущую ерунду. Уже все становится по карману, становится возможным. Это очень своевременное и правильное решение. Кристина Сущеня, СТВ:

Вы как заядлый велосипедист соблюдаете все правила? Спешиваетесь, когда переходите пешеходный переход?