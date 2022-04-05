Вольфович: посевная кампания в 2022 году важна как никогда, хлеб станет новым золотом

Новости Беларуси. На фоне непростых политических и экономических процессов вокруг нашей страны посевная кампания в 2022 году важна как никогда, а хлеб станет новым золотом. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович 5 апреля встретился с руководителями промышленных и сельхозпредприятий Сморгонского района. Речь шла о противодействии санкционному давлению на нашу страну, у которого, как показывает практика, двусторонний эффект. И Европа уже это почувствовала. Сегодня Беларусь находится в центре всех событий – и политических, и экономических. Вокруг нас наращивается военная активность. Группировка блока НАТО у наших границ насчитывает уже 20,5 тысячи военнослужащих, более 500 единиц бронетанковой техники и свыше 2 000 летательных аппаратов. Беларусь, несмотря на фейки, по-прежнему не собирается участвовать в специальной военной операции на территории Украины. Наоборот, наша страна сосредоточена на обеспечении собственной национальной безопасности, в том числе продовольственной. И поскольку Александр Вольфович – уполномоченный представитель главы государства по Гродненской области, то ознакомился с ходом весенних полевых работ в Сморгонском районе.