В Заболотской школе появится музей, посвящённый ВОВ. Большинство экспонатов собрал местный житель

Большинство экспонатов собрал местный житель Александр Кошин. В течение трех лет он искал материалы, общался с ветеранами и узниками, проводил экспедиции. Теперь все это будет представлено широкому зрителю.

Александр Кошин:

Решили с дирекцией школы, с сельским советом, что мы сделаем вот на этой стенке. Будет баннер большой, где будут наши воины, где будут фотографии воинов, где будут вот эти 690 человек. Разные специальности военного времени: и медики, и саперы, и танкисты.