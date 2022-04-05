В Заболотской школе появится музей, посвящённый ВОВ. Большинство экспонатов собрал местный житель

Новости Беларуси. Богатый документальный материал, личные вещи, газеты, фотографии, дневники участников войны. В Заболотской средней школе в мае появится музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Богатый документальный материал, личные вещи, газеты, фотографии, дневники участников войны. В Заболотской средней школе в мае появится музей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Большинство экспонатов собрал местный житель Александр Кошин. В течение трех лет он искал материалы, общался с ветеранами и узниками, проводил экспедиции. Теперь все это будет представлено широкому зрителю.
Александр Кошин:
Решили с дирекцией школы, с сельским советом, что мы сделаем вот на этой стенке. Будет баннер большой, где будут наши воины, где будут фотографии воинов, где будут вот эти 690 человек. Разные специальности военного времени: и медики, и саперы, и танкисты.
В будущем экспозиция музея будет пополняться. Здесь же будут проводить уроки мужества и патриотизма.