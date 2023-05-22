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Лукашенко утвердил новые редакции генпланов городов-спутников Минска

22 мая 2023 16:18
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Новости Беларуси. Новые редакции генеральных планов городов-спутников Минска утвердил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко утвердил новые редакции генпланов городов-спутников Минска-1

Указом главы государства закреплена стратегия территориального развития Смолевичей, Фаниполя и Руденска до 2035 года. В документе учтены все современные тенденции их градостроительного преобразования. Это должно привести к росту числа населения. Людей в города-спутники будет привлекать комфортная среда для жизнедеятельности.  

# Закон # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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