Лукашенко утвердил новые редакции генпланов городов-спутников Минска

Указом главы государства закреплена стратегия территориального развития Смолевичей, Фаниполя и Руденска до 2035 года. В документе учтены все современные тенденции их градостроительного преобразования. Это должно привести к росту числа населения. Людей в города-спутники будет привлекать комфортная среда для жизнедеятельности.