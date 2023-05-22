Лукашенко утвердил новые редакции генпланов городов-спутников Минска

Новости Беларуси. Новые редакции генеральных планов городов-спутников Минска утвердил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые редакции генеральных планов городов-спутников Минска утвердил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Указом главы государства закреплена стратегия территориального развития Смолевичей, Фаниполя и Руденска до 2035 года. В документе учтены все современные тенденции их градостроительного преобразования. Это должно привести к росту числа населения. Людей в города-спутники будет привлекать комфортная среда для жизнедеятельности.