Крутой: «Президент особый акцент сделал на Дальнем Востоке». Посол анонсировал визиты губернаторов РФ в Минск

Беларусь сохраняет положительное сальдо в торговле с Россией. За первый квартал года это плюс почти 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы сотрудничества с Москвой 22 мая обсуждали во Дворце Независимости.

Так, что касается логистики, то два важнейших документа уже ратифицированы и готовы к подписанию. Поэтапно будут разрешены и нюансы каботажных перевозок. Такой опцией можно будет воспользоваться уже в 2024 году. Расставлены акценты и в сотрудничестве с регионами. Дмитрий Крутой анонсировал ряд визитов российских губернаторов в Минск. И на конкретных примерах обозначил интересы Беларуси.

Отдельно глава государства остановился на взаимодействии с регионами России. В свое время мы сделали ставку на такое точечное сотрудничество. Сегодня оно дает свои плоды. Достаточно взглянуть на количество взаимных визитов. Позже, общаясь с журналистами, посол подробно остановился на некоторых пунктах, которые обсуждали в кабинете Президента.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в России:

Президент особый акцент сделал на Дальнем Востоке. Конечно, в ближайшее время у нас будет визит губернатора Приморского края Кожемяко. Но он правильно отметил, что, к сожалению, восемь наших дальневосточных регионов, с которыми у нас существуют торгово-экономические отношения, дают в общую нашу экспортную копилку с Россией всего лишь 115 миллионов долларов. Это очень мало. Он говорит, почему.

Понятно, логистика, близость Китая и прочее, доминируют в первую очередь китайские производители, но спрос-то огромный. Губернаторы, которые приезжают в Минск, просят наши товары, вопрос весь только в логистических схемах, маршрутах и в финансовых инструментах, которые мы можем предложить, – от техники до наших строителей, которые могут там работать. Вахтовым методом мы сегодня ряд объектов успешно возводим. Поэтому поставлена Президентом амбициозная задача – в два-три раза увеличить экспорт именно белорусской продукции на Дальний Восток. И, возможно, даже мы к концу года в рамках Дальневосточного экономического форума либо в рамках отдельного визита обязательно там должны побывать.

Урал, Сибирь – это точки № 2, № 3, которые обозначены нашим лидером. Тоже он прекрасно видит по той информационной повестке, которая есть, и по визитам губернаторов российских, что там мы можем работать более активно. И фраза Президента интересная: хватить уже перебрасывать через забор. Понятно, Смоленск, Брянск и Псков – это наши соседи, губернатор Калининграда тоже скоро у нас будет. Но надо идти дальше. Там отношения к нам не хуже, а, может быть, где-то даже и лучше, к чему наши соседи уже просто привыкли.