Лукашенко: «Как докладывает правительство, почти нет никаких проблем». Президент принял с докладом посла в России

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Во многом благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике. Это их порты, железная дорога, автомобильный транспорт. Здесь какие проблемы? Я знаю, вы вникали и обязаны просто контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России. Железнодорожное направление. Где там узкие места? Мы договаривались с Россией, что мы разошьем их. Естественно, автомобильный транспорт. Каботажные перевозки и так далее, и тому подобное. С Президентом России мы старались помочь правительству развязать какие-то узлы, в том числе и вам. Все ли решено с нашей стороны? Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях.