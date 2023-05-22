Лукашенко: «Как докладывает правительство, почти нет никаких проблем». Президент принял с докладом посла в России

Беларусь сохраняет положительное сальдо в торговле с Россией. За первый квартал года это плюс почти 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы сотрудничества с Москвой 22 мая обсуждали во Дворце Независимости.
Беларусь сохраняет положительное сальдо в торговле с Россией. За первый квартал года это плюс почти 900 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы сотрудничества с Москвой 22 мая обсуждали во Дворце Независимости.
Глава государства Александр Лукашенко принял с докладом посла Беларуси в России Дмитрия Крутого. Среди затронутых тем торгово-экономическое сотрудничество, развитие взаимодействия с регионами. Еще один блок вопросов – реализация союзных программ, логистика продвижения товаров и создание импортозамещающих проектов. Они должны прийти на смену покинувшим наши рынки представителям недружественных стран. Благодаря совместным усилиям, как подчеркнул Президент на встрече, ни Россию, ни Беларусь Западу не удалось удушить.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Во многом благодаря тому, что мы с Россией вместе взялись тянуть этот воз. Мы используем российские направления по логистике. Это их порты, железная дорога, автомобильный транспорт. Здесь какие проблемы? Я знаю, вы вникали и обязаны просто контролировать наше портовое хозяйство, которое мы развиваем в России. Железнодорожное направление. Где там узкие места? Мы договаривались с Россией, что мы разошьем их. Естественно, автомобильный транспорт. Каботажные перевозки и так далее, и тому подобное. С Президентом России мы старались помочь правительству развязать какие-то узлы, в том числе и вам. Все ли решено с нашей стороны? Как мне докладывает правительство, ну почти нет никаких проблем. Я в это мало верю. Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с Президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях.
Как известно, 25 мая в Москве пройдет саммит ЕАЭС. К нему будет приурочен Евразийский экономический форум, который начнется днем ранее.