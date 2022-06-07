«Надо очень сильно активизироваться». Председатель правительства Мордовии о сотрудничестве с Беларусью

Новости Беларуси. Выставочная площадка белорусской агротехники в скором времени начнет работу в Приморском крае. И это только один шаг в вопросе развития двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Выставочная площадка белорусской агротехники в скором времени начнет работу в Приморском крае. И это только один шаг в вопросе развития двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Расширять партнерские отношения Беларусь намерена и с Мордовией. Конкретные предложения уже озвучены. В первую очередь это интеграция в промышленной сфере. Интерес для российских коллег представляет белорусская техника и объекты сельхозпроизводства.
Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Россия):
Надеемся на очень плотное сотрудничество. Это не первый визит. У нас были и частные визиты несколько лет назад, государственный визит был, мы приезжали сюда. Это продолжение работы по тем дорожным картам, соглашениям, которые были заключены в предыдущие времена. Но время сейчас изменилось. И нам надо очень сильно активизироваться по некоторым направлениям.
После деловых переговоров делегация из Мордовии возложила цветы к монументу Победы. Всего в эти дни в нашей стране находится более 35 иностранных делегаций. Все они прибыли на выставку «Белагро».
Леонид Заяц: за 4 месяца 2022 года товарооборот между Беларусью и Приморским краем вырос почти в 1,9 раза – читать здесь.