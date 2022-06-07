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«Надо очень сильно активизироваться». Председатель правительства Мордовии о сотрудничестве с Беларусью

07 июня 2022 10:51
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Новости Беларуси. Выставочная площадка белорусской агротехники в скором времени начнет работу в Приморском крае. И это только один шаг в вопросе развития двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо очень сильно активизироваться». Председатель правительства Мордовии о сотрудничестве с Беларусью-1

Расширять партнерские отношения Беларусь намерена и с Мордовией. Конкретные предложения уже озвучены. В первую очередь это интеграция в промышленной сфере. Интерес для российских коллег представляет белорусская техника и объекты сельхозпроизводства.

«Надо очень сильно активизироваться». Председатель правительства Мордовии о сотрудничестве с Беларусью-4

Владимир Сидоров, председатель правительства Республики Мордовия (Россия):
Надеемся на очень плотное сотрудничество. Это не первый визит. У нас были и частные визиты несколько лет назад, государственный визит был, мы приезжали сюда. Это продолжение работы по тем дорожным картам, соглашениям, которые были заключены в предыдущие времена. Но время сейчас изменилось. И нам надо очень сильно активизироваться по некоторым направлениям.

«Надо очень сильно активизироваться». Председатель правительства Мордовии о сотрудничестве с Беларусью-7

После деловых переговоров делегация из Мордовии возложила цветы к монументу Победы. Всего в эти дни в нашей стране находится более 35 иностранных делегаций. Все они прибыли на выставку «Белагро».

Леонид Заяц: за 4 месяца 2022 года товарооборот между Беларусью и Приморским краем вырос почти в 1,9 раза – читать здесь.

# Беларусь-Россия # общество # Владимир Сидоров # Фотофакт

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