Руководитель Emaar Properties о «Северном береге»: такого проекта, как будет построен в Минске, ещё не было нигде в Европе

Новости Беларуси. Беларусь готова обсуждать новые проекты в сферах, интересных арабскому бизнесу, не ограничиваясь лишь строительством и IT. Об этом 7 июня говорил Александр Лукашенко во время встречи с управляющим директором крупнейшей в мире инвестиционной компании Emaar Properties, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед Али аль-Аббар – частый гость в Беларуси. В Минске он реализует масштабный проект по строительству умного города, получивший название «Северный берег». Соответствующая договоренность была достигнута в 2021 году на встрече с Президентом. Отвечая на вопросы журналистов, арабский инвестор отметил, что все идет по плану и в ближайшие месяцы начнется возведение жилых кварталов. И ни коронакризис, ни политическая турбулентность не помешают бизнесмену реализовать задуманное.

Мухаммед Али аль-Аббар, управляющий директор компании Emaar Properties:

Ориентировочно через три месяца вы сможете увидеть, как появляется здание выставочного центра (сейчас на этом месте завершаются земляные работы, территория огорожена). Через три месяца мы планируем приступить к строительству рядом жилого квартала. Также по указанию Президента Беларуси около Цнянского водохранилища в ближайшее время спроектируем и построим общественный парк. Сейчас продолжается активное проектирование «Северного берега». Я очень оптимистично настроен, даже сомнений никаких не было, что проект может быть приостановлен, все развивается согласно плану. Я вас уверяю: такого проекта, как будет построен в Минске, еще не было нигде в Европе. По уровню качества и сервиса это будет лучшее не только в Беларуси, но и в Европе. Но цена при этом будет приемлемой для белорусского рынка.