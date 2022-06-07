От инвестиций до образования. ПВТ предстоит масштабная работа с Арабскими Эмиратами
Новости Беларуси. Беларусь готова обсуждать новые проекты в сферах, интересных арабскому бизнесу, не ограничиваясь лишь строительством и IT. Об этом 7 июня говорил Александр Лукашенко во время встречи с управляющим директором крупнейшей в мире инвестиционной компании Emaar Properties, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мухаммед Али аль-Аббар – частый гость в Беларуси. В Минске он реализует масштабный проект по строительству умного города, получивший название «Северный берег». Соответствующая договоренность была достигнута в 2021 году на встрече с Президентом.
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Директор администрации Парка высоких технологий рассказал, что не только с конкретной компанией, но и в целом с Арабскими Эмиратами предстоит большая работа по всем направлениям IT-индустрии. От инвестиций до образования – стороны разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества, в которой учтены все вопросы будущего взаимодействия.
Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
С Объединенными Арабскими Эмиратами у Парка высоких технологий начинается очень большая и, абсолютно уверен, продолжительная история. И очень-очень масштабная. Это сотрудничество практически по всем направлениям: и инвестиционное, и венчурное (вложение в стартапы и состоявшиеся компании), и выход наших IT-продуктов на новые рынки, причем не только на рынки Эмиратов, и IT-образование. Практически все вещи, которые относятся к IT и хайтеку, не только в повестке дня часть на стадии конкретных решений, часть на стадии планов. Но планов не долгосрочных, а которые реализуются здесь и сейчас.
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