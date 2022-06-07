От инвестиций до образования. ПВТ предстоит масштабная работа с Арабскими Эмиратами

Новости Беларуси. Беларусь готова обсуждать новые проекты в сферах, интересных арабскому бизнесу, не ограничиваясь лишь строительством и IT. Об этом 7 июня говорил Александр Лукашенко во время встречи с управляющим директором крупнейшей в мире инвестиционной компании Emaar Properties, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед Али аль-Аббар – частый гость в Беларуси. В Минске он реализует масштабный проект по строительству умного города, получивший название «Северный берег». Соответствующая договоренность была достигнута в 2021 году на встрече с Президентом.

​«В Беларуси еще много предстоит сделать». Лукашенко обсудил с арабским инвестором сотрудничество в IT. Читайте здесь.

Директор администрации Парка высоких технологий рассказал, что не только с конкретной компанией, но и в целом с Арабскими Эмиратами предстоит большая работа по всем направлениям IT-индустрии. От инвестиций до образования – стороны разработали своеобразную дорожную карту сотрудничества, в которой учтены все вопросы будущего взаимодействия.