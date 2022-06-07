«Поняла, что предаю себя, свою мечту». Вот как белоруске без опыта работы в профессии удалось открыть частную психологическую практику

Любимая работа. Деньги и их количество для многих имеют далеко не первостепенное значение при выборе будущей профессии и трудоустройстве. О том, какая же она, работа мечты и как ее найти, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы как стали психологом?

Екатерина Рухло, психолог:

Я вообще об этом мечтала, еще в 9-м классе сочинение писала об этом. Поступила на психолога в БГПУ. Потом жизнь так закрутилась, что я не пошла по специальности работать. Потому что это была очень низкооплачиваемая специальность, и меня это очень задевало. В школу я не хотела идти, в детский сад тоже, потому что мало денег было там. Пошла работать не по специальности сразу. Работала в продажах, администратором. Потом жизнь так закрутилась, завертелась, я поняла, что предаю себя, свою мечту. Несколько лет назад стала ходить на личную терапию, лет пять назад. Поняла, что классно же работает, помогает. Почему я так? Меня стало задевать, я стала испытывать зависть к своим одногруппникам, кто работал в профессии и стал успешным. Я думаю: «Почему я сижу, завидую? Я же могу тоже пойти, начать делать». А мне было тогда уже 32 года. Я думала: «Мне уже поздно идти в эту профессию». Я все сидела, завидовала. Потом думаю: «Нет, все. Я пойду». Я стала получать дополнительное образование, меня это затянуло. Вот уже четыре года я практикую, у меня частная практика и достаточно успешная. У меня достаточно клиентов. Сейчас уже сарафанное радио работает.