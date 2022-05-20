Пионеры предложили Президенту запустить патриотическую телепередачу и создать интернет-приложение организации

Новости Беларуси. В Беларуси предстоит всерьез отстроить работу пионерской организации и БРСМ, и тогда в стране будет достаточно патриотов. Об этом заявил Президент на не совсем привычной для Дворца Независимости встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с пионерским активом в рамках празднования векового юбилея движения.

Давние традиции пионерии, уходящие корнями еще в советские времена, в современной Беларуси продолжают около 600 тысяч школьников. В их уставе одни из самых важных принципов настоящих патриотов – преданность Родине, отстаивание правды и справедливости и умение держать свое слово. Эта идеология осталась неизменной даже спустя сто лет.

Чтобы носить гордое звание пионера, планку приходится держать высоко. И сегодняшние гости Дворца Независимости – наглядный тому пример. На встречу с главой государства приехали 60 юных активистов. Начал ее Александр Лукашенко с личных историй, когда и сам был октябренком, пионером, а потом и комсомольцем. Президент вспоминает то время с особой ностальгией. Но сегодня многое кардинально изменилось и подход к работе пионерской организации также необходимо корректировать, в первую очередь, избавляясь от формализма. Лукашенко – пионерам: «Вы настолько умные, продвинутые, грамотные. Но я не буду вас захваливать. Очень многого вам не хватает». Подробности далее.

Безусловно, у ребят были и вопросы к главе государства, ответы на которые переросли, по сути, в большой разговор. Школьники интересовались у Президента, как стать лидером, предложили Александру Лукашенко поспособствовать созданию интернет-приложения пионерской организации, запустить патриотическую передачу на телевидении, а также пригласили Президента провести Урок памяти. Президент предложил приурочить такое занятие, например, к 1 сентября, а организовать мероприятие планируют в музее Великой Отечественной войны. Глава государства поддержал идею.