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Каждые выходные много интересных событий. На Кургане Славы стартует сезон выставок

20 мая 2022 15:29
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Новости Беларуси. На Кургане Славы стартует сезон выставок, посвященных Году исторической памяти. Мероприятия начнутся уже завтра, 21 мая, и продлятся до конца лета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждые выходные много интересных событий. На Кургане Славы стартует сезон выставок-1

Каждые выходные гостей ожидает много интересных событий: мастер-классы, дегустации, выставки, фотозоны, интерактивные площадки, концертные программы, показ документальных фильмов и многое другое. В рамках выставки свои достижения еженедельно будут презентовать один или два района Минской области. А по итогам всех выставочных дней определят победителей. Отдать свой голос сможет каждый посетитель в Telegram-канале Минской области. Работать выставки будут в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Фотофакт

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