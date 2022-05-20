Каждые выходные много интересных событий. На Кургане Славы стартует сезон выставок

Новости Беларуси. На Кургане Славы стартует сезон выставок, посвященных Году исторической памяти. Мероприятия начнутся уже завтра, 21 мая, и продлятся до конца лета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждые выходные гостей ожидает много интересных событий: мастер-классы, дегустации, выставки, фотозоны, интерактивные площадки, концертные программы, показ документальных фильмов и многое другое. В рамках выставки свои достижения еженедельно будут презентовать один или два района Минской области. А по итогам всех выставочных дней определят победителей. Отдать свой голос сможет каждый посетитель в Telegram-канале Минской области. Работать выставки будут в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00.